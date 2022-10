Adevărul despre iubitul Danielei Crudu. Ce bărbați ar accepta așa ceva. Foto

Daniela Crudu a anunțat că urmează să devină mamă și a postat și primele imagini cu bărbatul care o face fericită. Vedeta a încercat de mai multe ori să rămână însărcinată, dar fără rezultat.

„Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului.(…) Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online”, a declarat Daniela Crudu pentru Fanatik.

Iubitul Danielei Crudu este machedon şi are 27 de ani. Bruneta a povestit că se iubesc de mai bine de un an și că acesta o susține în tot ceea de face. Bărbatul cu care diva va avea un copil a adus soarele în viața fostei asistente TV.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online”, a spus Daniela Crudu, potrivit Spynews.

Bianca Drăgușanu, despre sarcina Danielei Crudu

După ce a anunțat că este însărcinată, Bianca Drăgușanu, prietena Danielei Crudu, a declarat că se bucură pentru ea și că va fi o mamă model. Aceasta a mai povestit că bruneta merită să fie fericită.

„Eu nu știu nimic, dar dacă este adevărat, Doamne ajută! Mă bucur pentru ea, era momentul. Sigur o să fie cea mai tare schimbare din viața ei, de care eu consider că avea nevoie și știi că eu cred că Dumnezeu i-a trimis exact în momentul potrivit. Nu am vorbit încă cu ea, dar sper să fie adevărat.

Eu cred că o să aibă o fetiță superbă ca ea și în orice context ar fi se poate baza pe mine! O sfătuiesc să nu ceară sfaturi de la mamele atotștiutoare pentru că meseria de mamă se învață în timp ce îți faci conexiunea cu copilul și alte sfaturi nu am ce să îi dau, doar că sunt foarte bucuroasă și fericită pentru ea.

O să fie super dedicată și super mamă! Repet, din punctul meu de vedere, meseria de mamă se învață odată ce ai conexiune cu copilul tău.

Cred că o să fie o mamă dedicată, iubitoare, perfectă, devotată. Odată ce dai naștere unui copil viața ta se schimbă cu totul și pe parcurs se învață toate lucrurile. O să simtă. Eu știu că ea își dorea un copil, dacă a decis și este sănătos, eu mă bucur pentru ea! Ca mamă, o văd perfectă sinceră să fiu.

O mamă super sexy, super perfectă, super amuzantă. Nu cred că o să se schimbe ea, decât în bine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.