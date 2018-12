Aderarea României la Pactul global pentru Migraţie. Protest în Bucureşti

Mâine va avea loc în Bucureşti un protest împotriva anunţatei aderări a României la Pactul global pentru Migraţie.





Acţiunea va începe la ora 15, în faţa Ministerului Afacerilor Externe. De acolo manifestanţii vor pleca în marş, trecând prin faţa Guvernului, a Ministerului de Interne, după care vor ajunge la Palatul Cotroceni.

Protestul are şi o pagină de Facebook în care este anunţată acţiunea, consemnează portalul www.activenews.ro.

“Un grup de asociații civice patriotice, se împotrivesc categoric colonizării României cu populații străine! Facem un Marș de protest în București, miercuri 5 decembrie, începând cu ora 15:00, pentru a ne putea incadra in timpul programului de lucru al institutiilor la care protestam. Protestul va dura până la ora 18:00, astfel încât,pe parcurs, să ni se poată alătura cât mai mulți români! Politicienii nu au niciun mandat din partea poporului român să semneze infamul Pact pentru Migrație de la Marrakesh, din 10-11 decembrie. Constituția României nu poate fi încălcată pentru niciun motiv! Ea precizează cât se poate de clar că ”România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil” (Art.1, alin.1) și că ”Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine” (Art. 3, alin. 4). Atragem atenția că nu s-a verificat constituționalitatea prevederilor acestui Pact! S-ar fi văzut că legea fundamentală nu permite politicienilor să-l semneze. Pentru aderarea României la o înțelegere internațională, poporul român trebuie consultat prin dezbateri publice, conform Legii Tratatelor 590/2003. Or, există chiar și parlamentari care încă nu știu ce contine acest Pact! Prevederile Pactului pentru Migrație duc la încălcarea suveranității țării noastre deoarece vom fi obligați să primim mase mari de imigranți, indiferent dacă vrem sau nu! Conform voinței poporului român de a NU fi colonizați cu străini, trebuie să refuzăm acest Pact și să ne alăturăm țărilor care deja au făcut-o: SUA, Israel, Ungaria, Croația, Austria, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Italia, Australia etc. La un secol de la victoria de la Marășești trebuie să strigăm din nou, de data aceasta către propria noastră clasă politică: PE AICI NU SE TRECE! Cerem retragerea completă și definitivă a României din Pactul pentru Migrație! Organizatori : Asociația Bucovina Profundă; Asociația Calea Neamului; Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene; Asociația Gogu Puiu; Asociația Noua Dreaptă; Asociația Pro Consumatori; Asociația pentru Revigorarea Tradiției; Asociația pentru Toleranță în Spațiul Public; Asociația Scut Botoșănean; Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe; Fundația Ion Gavrilă Ogoranu; Fundația Sfinții Martiri Brâncoven”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului de mâine.

S-a modificat Legea Educatiei! Ce nu mai au voie sa faca, la scoala, elevii

Pagina 1 din 1