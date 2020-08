Adelina Pestrițu a postat o fotografie cu Zeny şi următorul comentariu: „La mulți ani, dragostea noastră!!! De 2 ani viața noastră este o reală bucurie alături de tine!Să fii cea mai fericită și împlinită! Te iubim din tot sufletul ”, a scris Adelina pe contul de socializare.

Dialog incendiar între Adelina Pestriţu şi internauţi:

Ana Maria Nu vreau sa par rautacioasa dar mai mult ti ai facut tu poze decat sa te bucuri de ziua copilului tau.

Adelina Ioana Pestritu Ana Maria spre exemplu asta e o poza realizata atunci cand ea isi facea somnul de pranz.

E usor sa dai comentarii cu tenta rautacioasa cand nici macar nu cunosti realitatea.

Ana Maria Adelina Ioana Pestritu nu e cu tenta rautacioasa ca eu e urmaresc cu drag mereu si pe instagram si fb si inteleg ca asta este munca ta,dar macar la ocazii speciale se ne desprindem de astfel de lucruri.

Adelina Ioana Pestritu Ana Maria ai fost acolo sa emiti astfel de pareri?

Ana Maria Valentina Catrina nu e hate…mie imi place de adelina maxim.si familia ei,dar pacat ca nici la ocazii speciale se comporta la fel cum e zi e zi adica non stop sa faca poze si a posteze story.

Ana Maria Adelina Ioana Pestritu eu mi am dat cu parerea,adica te am urmarit si m vazut ca ai tot postat story de f multe ori.

Elena M Cornea Petrecere pentru zeny sa fim seriosi…voi ati vazut barul de bauturi sau toate asa zisele pretene imbracate in bikini…eu am vazut toate story urile si nu ma asteptam la asa cv…nu o fa sa fie despre tine mereu Adelina..

Corina Ciolan Adelina Ioana Pestritu Nu cred ca este nevoie sa da i explicatii tuturor mesajelor răutăcioase. Sunteți o familie minunată!!!

Ana Maria Corina Ciolan nu am criticat niciodata familia ei sau am zis a nu mi place.

Alina Ioana Nuțu Mirela Gurguiatu ăsta e pluralul corect al „eclerului”. În nici un caz „eclere”. Consultați un dicționar înainte să atrageți atenția pe Facebook.

„Nu aș putea spune că este ușor să crești un copil. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am în viața mea și pentru toate etapele prin care am trecut până în prezent. De când Zenaida-Maria și-a făcut apariția, nu trece zi fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul divin pe care l-am primit atunci când El ne-a considerat pregătiți. Copiii sunt bogăția noastră, binele și binecuvântarea sufletului nostru. Zeny este dovada clară că toate rugăciunile mele au fost ascultate. Primul an de dragoste infinită!”, a scris Adelina pe contul său.