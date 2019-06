„România are nevoie de medici precum Adela Golea”. Declarații incendiare după ce șefa Urgențelor din Cluj a fost condamnată pentru că a pus viața pacienților pe primul loc

Fosta șefă a Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU), Adela Golea, a primit o condamnare de un an și nouă luni, cu suspendare. Adela Golea a fost acuzată de abuz în serviciu pentru că le-ar fi cerut medicilor să se ocupe în primul rând de pacienţii aflaţi într-o stare gravă şi abia apoi de șoferii băuți aduşi de Poliție, pentru a li se recolta probele biologice.





Noul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, Petru Șușca a declarat că de când se ocupă de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a fost acuzat de abuz în serviciu, atunci când insituia măsuri eficiente. Acesta a mai susținut că România are nevoie de medici precum Adela Golea și că demisia acesteia ar fi o pierdere.

“De când am preluat mandatul de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca am fost acuzat, atât eu, cât și directorul medical de la acea vreme, de abuz în serviciu, atunci când am instituit măsuri corecte și legale, dar nepopulare, însă care s-au dovedit eficiente, pe termen lung. Schimbarea cutumei — o spun din experiență — generează nemulțumiri și proteste, pentru că lezează orgolii și se pune în calea inerției lucrurilor care, până atunci, „au mers și așa”.

Nu pot comenta acuzațiile de abuz în serviciu aduse doamnei Golea, pentru că încă mai cred în statul de drept – unul în care justiția apără cetățeanul. Nu doresc să influențez demersul justiției. Îmi doresc însă, așa cum foarte bine au punctat colegii noștri, șefii secțiilor spitalului, în scrisoarea deschisă publicată în 24 iunie, ca adevărul să învingă.

Pentru mine, omul Adela Golea reprezintă un model de profesionalism, empatie și dăruire – calități pe care le-a dovedit, iar și iar, în aproape doi ani de când ocupă funcția de director medical al spitalului. A continuat, cu mult curaj, organizarea activității medicale și introducerea de proceduri noi, într-un spital imens. Pentru ea, aplicarea legii a contat mereu mai mult decât malignitatea principiului „așa s-a făcut dintotdeauna”. Iar acum, un astfel de om este condamnat pentru abuz în serviciu. Paradoxal, nu?”, a spus Petru Șusca.

În dosarul Adelei Golea, judecătorul a amânat pronunțarea de patru ori, pentru a putea da următoarea sentință: condamnare un an și nouă luni, cu suspendare.

Medicul Adela Golea a fost medicul șef UPU Smurd pentru județul Cluj și șef al Unității de Primire a Urgențelor din Cluj Napoca. De doi ani este directorul medical al Spitalului Clinic Județean Cluj.

În perioada în care a fost medic șef la UPU Cluj, Adela Golea a dat un ordin pentru a preveni supraaglomerarea unității, și așa megaaglomerată. Ordinul respectiv se referă la faptul că medicii și asistentele medicale trebuiau să se ocupe cu prioritate de pacienți și nu de cazurile de șoferi cu alcoolemie în sânge, aduși de polițiști.

Acest ordin a fost privit de IPJ Cluj ca un abuz în serviciu, Adela Golea fiind trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, pentru instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

