Actrița Ana Odagiu s-a măritat după câteva luni de relație. A avuto rochie de mireasă spectaculoasă – Foto

Ana Odagiu a ales să îmbrace o rochie albă simplă și extrem de elegantă, care i s-a potrivit perfect. Încălțările sale au fost la fel de rafinate, completându-și ținuta cu grație. Nu numai că a strălucit într-o rochie deosebită, dar și soțul ei a purtat o ținută specială, radiind de fericire alături de proaspăta sa soție.

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer s-au căsătorit

Actrița a preferat să fie mai rezervată, dar a dorit să împărtășească vestea căsătoriei sale cu fanii, printr-o serie de imagini. A fost extrem de fericită și a mărturisit că trăiește în prezent povestea de dragoste pe care și-a dorit-o întotdeauna. Cu toate acestea, ea a punctat că evenimentul în sine este ceea ce contează cel mai mult pentru ea.

„Cuvintele mi-au rămas mici, poveștile din spate sunt multe, așa că voi spune doar ce am spus și atunci: DA. Povestea rochiei: prima probată și instant calificată”, a scris Ana Odagiu alături de pozele postate.

În septembrie anul trecut, Ana Odagiu dezvăluia că are o relație de aproximativ o lună cu actorul Conrad Mericoffer. Nimeni nu se aștepta ca această relație să devină atât de serioasă și să avanseze atât de rapid.

Conrad a intrat în viața ei după trei ani în care ea fusese singură, iar el încheiase, în 2019, o căsnicie de șapte ani cu actrița Victoria Răileanu. Cei doi au și un băiețel împreună, pe Carol.

„Până acum ne plângeam și eu, și Monica (n.r. – sora ei) că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari, pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură.

Sunt trei ani deja de când eu sunt singură. Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a declarat Ana Odagiu, în septembrie 2022, potrivit viva.ro.