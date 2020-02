Jessica Mann, o actriță aspirantă la acea vreme, a fost prezentă vineri (31 ianuarie) la tribunalul din Manhattan pentru a detalia acuzațiile potrivit căreia Weinstein i-ar fi cerut forțat să fac sex, în martie 2013. El a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile de agresiune sexuală.

Tânăra actriţă, 34 de ani, a intrat în detalii extrem de intime despre presupusa întâlnire cu Weinstein, în vârstă de 61 de ani, într-un hotel din New York. Vorbind cu juriul, femeia și-a amintit despre întâlnirea lor la micul dejun: „Nu voiam să mă duc acolo, dar am simțit că îl ajut…A început să se dezbrace, dar am crezut că se simte confortabil după care a intrat în dormitor. Am ezitat să-l urmez dar mi-a spus să-i fac un masaj și… și-a dat tricoul jos”. Actrița i-ar fi zis lui Weinstein că nu vrea să-i facă un masaj și a protestat „pentru câteva minute bune”, continuând mărturia sa: „M-a făcut să mă simt prost”, a susținut ea în instanță.

Actriţa a vorbit şi despre corpul lui Weinstein

„Avea multe, multe puncte negre. Deşi i-am spus că nu mă simt confortabil cu cineva pe care nu îl cunosc m-a apucat de braț, a încuiat ușa camerei de la hotel și apoi a încercat să mă sărute ca un nebun…”.

Ea a mai spus instanței câteva detalii şocante: „că Weinstein nu ar avea testicule”

„Prima dată când l-am văzut gol, am crezut că este ori deformat sau este intersexual”. Intersexualitatea presupune existența trăsăturilor specifice ambelor sexe la o persoană, fie că acest lucru este vizibil la nivelul organelor sexuale externe, fie că el nu poate fi văzut deoarece presupune modificări interne. „Nu știam dacă are testicule sau vagin”, a mai declarat în instanţă actriţa, potrivit celor relatate de Metro.

