Ce lovitură! A MURIT UN ACTOR LEGENDAR. Rol epic în istoria cinematografiei. Breaking news

Douglas Rain, actorul canadian care şi-a împrumutat vocea computerului HAL 9000, predecesorul inteligenţei artificiale, în filmul lui Stanley Kubrick, "2001: A Space Odyssey", a murit la vârsta de 90 de ani, relatează marţi AFP.





Potrivit Festivalului de teatru de la Stratford al cărui membru fondator a fost, Rain a decedat duminică dimineaţă într-un spital din apropiere de Toronto, din cauze naturale.

„Teatrul canadian a pierdut unul dintre cele mai mari talente şi un far care i-a ghidat dezvoltarea”, a declarat directorul artistic al festivalului, Antoni Cimolino, într-un comunicat.

Născut în Winnipeg din provincia Manitoba, actorul a făcut primii paşi în lumea artistică, pe vremea când era copil, la postul de radio CBC înaintea debutului pe scenă - el a fost dublura lui Alec Guinness (interpret celebru al colonelului Nicholson în ''Bridge on the River Kwai'') în ''Richard al III-lea'' la Stratford - şi în cinematografie. Actorul a acumulat peste patruzeci de apariţii, fizice şi vocale, între anii 1955 şi 1995.

Cu toate acestea, după cum a remarcat Antoni Cimolino, "cu HAL, Rain a lăsat o amprentă de neşters asupra culturii populare".

”Rain a avut un respect profund pentru Kubrick şi, drept rezultat, a încercat să protejeze vocea (HAL) de exploatare, declinând o serie de oferte comerciale de-a lungul anilor”, a adăugat el.În filmul lansat în anul 1968, HAL este un computer înzestrat cu conştiinţă, ce controlează o navă spaţială aflată în drum spre Jupiter. HAL interacţionează cu echipajul însă se întoarce apoi împotriva astronauţilor care încearcă să stăpânească această inteligenţă artificială disfuncţională.

Computerul HAL şi vocea sa rece au inspirat, probabil, asistenţi virtuali precum Siri (Apple) şi Alexa (Amazon).

Stanley Kubrick l-a ales pe actorul canadian pentru acest rol după ce i-a remarcat vocea monotonă într-un documentar despre spaţiu. ''Am găsit un narator... cred că este perfect'', l-a descris el în cartea semnată de Kate McQuiston ''We'll Meet Again: Musical Design in the Films of Stanley Kubrick'' adăugând că vocea lui Douglas Rain avea ''o mare sinceritate'' şi ''o calitate frapantă".

În 2018, Douglas Rain a declarat pentru New York Times că a înregistrat textul fără să vadă imaginile şi că nu a vizionat niciodată filmul, notează AFP, potrivit Agerpres.

