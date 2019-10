Procuratura Romei a deschis o anchetă privind o ameninţare cu moartea agravantă după descoperirea unui manechin cu faţa tinerei activiste climatice Greta Thunberg, spânzurată sub un pod de peste Tibru în capitala italiană. Inserată pe reţelele sociale, fotografia manechinului care este îmbrăcat cu haine asemănătoare tinerei activiste suedeze de 16 ani, arată şi o pancartă atârnată pe parapetul podului pe care este scris în engleză: „Greta is your god” (Greta este Dumnezeul tău).

Imaginea a făcut să reacţioneze imediat clasa politică

Primarul Romei, Virginia Raggi (M5S, anti-sistem), şi-a exprimat pe Twitter „solidaritatea” oraşului său cu familia Gretei Thunberg, iar şeful Partidului Democrat (de stânga, deocamdată la putere în Italia), Nicola Zingaretti, condamnă „macabra violenţă” a unui gest ai cărui autori „nu respectă ideile pe care nu le împărtăşesc”.

Greta Thunberg a lansat ”Friday for future” (Vinerea pentru viitor) acum un an, invitând elevii din lumea întreagă să lipsească de la ore vinerea pentru a apăra clima. Vineri, 27 septembrie, ea a elogiat mobilizarea importantă a Italiei după o manifestare care a adunat, potrivit organizatorilor, 1 milion de tineri din Peninsulă la chemarea „Friday for future Italia”.

Niciunul dintre manifestanţi, n-a întrebat-o pe Greta dacă ştie ce spune, de când n-a mai dat pe la şcoală şi nici jocurile cui le fac părinţii săi.

Casele de pariuri, preluate de toate mass media, cred că suedeza va câştiga Nobelul pentru pace. Se speră ca premiul, destul de consistent, va fi folosit de Greta pentru apărarea planetei de poluarea continuă şi pentru continuarea cursurilor şcolare abandonate, titrează Le Figaro.

Te-ar putea interesa și: