Mecanicul fluidelor. Acțibild, proxenet la IPJ Vaslui

Un vasluian, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut de polițiștii Secției 6 Rurală Negrești, intr-un dosar penal, scrie vremeanoua.ro. Cunoscut de vasluieni și, mai ales, de polițiști după porecla Acțibild, acesta era angajat, de multă vreme, ca personal contractual in cadrul IPJ Vaslui și se ocupa de reparațiile autospecialelor de poliție.

Joi, polițiștii din Negrești l-au reținut și acuzat că este proxenet, după ce bărbatul a reușit să păcălească patru tinere, de 15, 16, 17 și 21 de ani, să se prostitueze pentru el.

De asemenea, vineri, Acțibild este propus să ajungă în fața unui judecător de drepturi și libertăți.

Prostitutia este prevazuta si pedepsita de Codul Penal in articolul 328 care stipuleaza “Fapta persoanei care isi procura mijloacele de existenta sau principalele mijloace de existenta practicand in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani”. Comertul cu propriul sau corp, cu propria sa viata sexuala in scopul procurarii mijloacelor de existenta caracterizeaza, in esenta, fapta de prostitutie. Este vorba atat de prostitutia feminina, adica de fapta unei femei care practica raporturi sexuale cu diferiti barbati in scopul amintit, cat si de asa-numita prostitutie masculina, adica barbati care practica raporturi sexuale cu diferite femei in acelasi scop (obtinerea de foloase materiale).

Proxenetismul reprezinta de departe cea mai periculoasa forma de parazitism social. Pericolul social deosebit al acestei fapte consta in imprejurarea ca face parte din practicarea prostitutiei de catre o alta persoana, o sursa ilegala de castig si de procurare a mijloacelor de trai si deci, in rolul nefast pe care aceasta fapta il joaca, in favorizarea fenomenului de prostitutie. Proxenetismul provoaca in acelasi timp o grava tulburare in desfasurarea relatiilor de convietuire sociala si constituie un teren favorabil pentru savarsirea altor fapte antisociale periculoase. Trebuie mentionata periculozitatea sociala a proxenetului, persoana complet pervertita, care pentru a profita de pe urma prostituarii altora, se foloseste de toate mijloacele ce-i stau la indemana, de la indemn si inlesnire, pana la atragerea in cursa sau insidioase constrangeri la practicarea prostitutiei.

Spre deosebire de prostitutie, chiar daca nu este oficial aprobata, este, in orice caz, tolerata de statele occidentale sub cuvant ca prostituarea persoanelor majore este o chhestiune privata, in schimb proxenetismul, inteles ca exploatarea prostitutiei si ca trafic de femei in scopul prostituarii, activitate din care un proxenet trage foloase, este incriminata de toate legislatiile moderne.

Proxenetismul este incriminat prin dispozitiile din articolul 329 Cod Penal, ca infractiune ce aduce atingere unor relatii privind convietuirea sociala, alaturi de infractiunea de prostitutie, acolo unde este locul sau firesc.

Articolul 329 Cod Penal prevede urmatoarele: “Indemnul sau constrangerea la prostitutie ori inlesnirea practicarii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana, precum si recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane in acest scop, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si innterzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta la alineatul 1 este savarsita fata de un minnor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa esta inchisoarea de la 3 la10 ani si interzicerea unor drepturi.

