Recent, Minodora a făcut ceva ce și-a promis că nu va face niciodată, s-a lăsat fotografiată în costum de baie. „Ai spus la Măruță, acum 6-7 ani, că niciodată nu te vei poza și îmbrăca în costum de baie la mare, nici pe bani. Mă bucur că ți-ai învins concepțiile”, a scris Alina, un comentariu, la fotogafia postată de artistă în costum de baie.

De altfel, vedeta a postat pe facebook o fotografie în costum de baie, cu mesajul: ”Duminică … puțină relaxare nu strică. Dacă sunteți la mare, vă aștept cu drag!!! La mareeee, la soareeee! Vă puuuup!”, a scris cântăreața.

Pentru cei ce nu știu, Minodora nu a slăbit, în prima fază, în urma unei cure de slăbire, ci printr-o operație de reducere a volumului stomacului. Artista a susținut că a luat această decizie pentru a evita să se îmbolnăvească de diabet. „Eu tot timpul am arătat bine, dar cel mai important este interiorul. Se întâmpla de multe ori să am faţa <picată>, dar asta se întâmplă doar atunci când sunt obosită. Am o faţă foarte expresivă.

Eram predispusă foarte mult la diabet. La noi în familie toți au diabet. Dacă faci aceasta operație, scapi de diabet. Trebuia să slăbesc mai mult, însă eu am slăbit 20 de kilograme. Mănânc foarte puțin, dar des. Această operaţie m-a ajutat cu adevărat să scap de boală”, a comentat artista.

Înainte de operație, Minodora cântărea 98 de kilograme, după care a decis că este timpul în viața ei, pentru o schimbare drastică. Așa s-a ajuns la operație, numai că în scurt timp, Minodora s-a îngrășat din nou. „Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă“, a mărturisit artista.

După ce a început cura de slăbire, de data asta cu stomacul redus drastic în volum, Minodora a început să aibă rezultatele așteptate. „Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru.

Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame. Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare“, declara, la un moment dat, Minodora.