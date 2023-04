A renunțat la industria filmelor pentru adulți după ce a primit un semn divin. După ce s-a rugat la Dumnezeu, viața ei s-a schimbat în bine

Este vorba despre Crissy Moran, un nume consacrat în industria filmelor pentru adulți. Ea câștiga lunar suma de 15.000 de dolari, ceea ce reprezintă un venit peste media din Statele Unite ale Americii.

A renunțat să mai joace în astfel de filme, după ce toată viața ei s-a schimbat, când a început să se roage la Dumnezeu, pentru a primi răspunsuri la întrebările care o frământau.

În primul an a ținut un post negru, abținându-se de la ceea ce a făcut până atunci, după care a renunțat complet la această industrie, despre care spune că este doar o minciună și o amăgire.

A jucat în peste 50 de filme

Crissy Moran a apărut în peste 50 de filme pentru adulți, dar acum spune că s-a pocăit, iar viața ei a intrat pe un făgaș normal.

A avut o copilărie traumatizantă despre care vorbește deschis, și din cauza căreia a ales calea spre industria filmelor pentru adulți. Banii se câștigau relativ ușor iar faima pe care a căpătat-o rapid a făcut-o să se simtă o femeie importantă.

”Toată viața mea a fost o serie de traume, și tot ce îmi doream era să fiu iubită, așa că eram dispusă să fac orice pentru a mă simți mai bine”, a povestit Crissy.

Prima dată a acceptat să pozeze nud, pentru revista de adulți Playboy, care la momentul respectiv, octombrie 1999, avea un tiraj enorm. Faima lui Crissy a venit rapid. Apoi, a mai fost doar un pas, iar tânăra din America a jucat în filmele pentru adulți.

„Industria pentru adulți prezintă o imagine conform căreia actrițele sunt încrezătoare, că sunt gata să- îți îndeplinească toate fanteziile, dar este o minciună. Nu puteam să fiu eu însămi, trebuia să fiu altcineva. Era un rol, trebuia să mă prefac că sunt încrezătoare, să mă prefac că sunt interesată de ceea ce se întâmplă”, a mai povestit Crissy.

A început să se roage la Dumnezeu

Dincolo de faimă și de bani, actrița a spus că se simțea ca o femeie de moravuri ușoare, chiar dacă în viața ei reală era cu totul altfel. Ea a mai povestit că a iubit un bărbat care, atunci când era plecată din oraș, umbla prin cluburile din oraș pentru a avea fantezii cu alte femei.

Acest lucru a făcut-o să înceapă să se roage la Dumnezeu pentru a primi o viață adevărată.

”M-am rugat și am spus: Doamne, dacă ești real, trebuie să știu, trebuie să-mi spui, trebuie să fie foarte clar, pentru că nu te simt în viața mea, am trecut prin atâtea lucruri traumatizante și tu nu ai fost acolo”, a mai povestit Crissy.

La scurt timp, după ce a renunțat la industria filmelor pentru adulți, și a început să se roage, actrița a cunoscut un alt bărbat care nu era interesat de trecutul ei. În plus, a făcut-o să se simtă femeie.

”Am fost prieteni timp de un an întreg, nu m-am mai culcat cu nimeni, nu m-am întâlnit și nu am ieșit cu bărbați timp de un an, dar am vorbit cu el la telefon. Acum suntem fericiți și căsătoriți”, a mai spus femeia, citată de ȘtirileProTV.