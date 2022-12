A murit una dintre cele mai faimoase actrițe de la Hollywood. A jucat cu John Travolta în celebrul film „Uite cine vorbește”. Foto

Kirstie Alley a murit la 71 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Actrița de la Hollywood a devenit faimoasă pentru rolurile din „Cheers” și „Uite cine vorbește”.

Copiii lui Alley, William True Stevenson și Lillie Parker, au anunțat pe rețelele de socializare ale mamei lor că actrița a murit de cancer Kirstie descoperise de puțin timp că suferă de această boală.

A murit una dintre cele mai faimoase actrițe de la Hollywood

„Cu tristețe vă informăm că mama noastră incredibilă și iubitoare a murit după o luptă cu cancerul, descoperit recent”, au spus aceștia într-un comunicat.

„Ea a fost înconjurată de familie în timp ce a luptat cu boala, lăsându-ne cu certitudinea bucuriei ei nesfârșite de a trăi”, au continuat aceștia. „Pe cât de iconică era pe ecran, a fost şi mai uimitoare ca mamă și bunica”, au scris cei doi fii.

Ei au mulțumit, de asemenea, „echipei incredibile de medici și asistente” de la Centrul de Cancer Moffitt. Declarația se încheie cu True și Lillie mulțumind fanilor lui Alley, împărtășind: „Vă mulțumim pentru dragostea și rugăciunile voastre și vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil”.

John Travolta i-a adus un omagiu actriței pe rețelele de socializare

„Am avut una dintre cele mai speciale relații din viața mea. Te iubesc Kirstie”, a spus John Travolta, 68 de ani. „Știu că ne vom revedea”, a adăugat partenerul lui Kirstie din comedia Uite cine vorbește.

Adeptă a scientologiei, Kirstie Alley și-a declarat public susținerea pentru Donald Trump în 2015, fiind apoi ignorată de Hollywood.

Alley a fost căsătorită cu iubitul ei de liceu din 1970 până în 1977 și cu actorul Parker Stevenson din Baywatch din 1983 până în 1997. După ce a suferit un avort spontan, ea l-a adoptat pe fiul William True în 1992 și pe fiica Lillie Price în 1995 cu Stevenson.

Alley a devenit faimoasă în 1987, când a jucat rolul Rebecca Howe la Cheers

Ea a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță și un Emmy pentru actrița principală remarcabilă pentru rolul ei în serialul din Boston în 1991. Ea a primit al doilea Emmy pentru interpretarea lui Sally Goodson în David’s Mother în 1994.

Alley a apărut și în emisiuni de televiziune, printre care Veronica’s Closet (1997-2000), Fat Actress (2005), Kirstie (2013-2014) și Scream Queens (2015-2016), precum și în filme precum Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Școala de vară (1987), Uite cine vorbește (1989), It Takes Two (1995) și Drop Dead Gorgeous (1999), informează people.com.