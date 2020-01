Crina Abrudan este printre cele mai apreciate femei din România. Frumoasă, deșteaptă și …dorită, cam ce își dorește cu adevărat o doamnă.

Recent, fosta prezentatoare tv a spart Instagramul cu o fotografie de la balconul unei camere de hotel. Îmbrăcată în costum de baie, Crina Abrudan este pozată de la spate, iar posteriorul ei face …toate comentariile primite.

Are un trup ca la 25 de ani, spun prietenii, deși Crina a trecut de borna 40. Cu toate astea, nimeni nu-i dă vârsta, iar ea este conștientă de lucrul ăsta. „Sunteți foarte frumoasă si arătați superb”, „Superb peisaj!”, „Arăți minunat”, „Mai rar așa curaj”, sunt doar câteva dintre comentariile primite, scrie cancan.ro.

Dar care este secretul ei? Crina Abrudan povestește că face foarte multă mișcare. Atât și nimic altceva! „Lumea are impresia că mă înfometez sau mănânc doar broccoli cu iaurt. Mai mănânc și fast-food. Mă consum mult, alerg mult și uit să mănânc, am multe activități. Îmi aduc aminte seara că n-am mâncat. Pe cuvântul meu de onoare că nu fac sport. O singură dată mi-am făcut un abonament la sală, dar aveam probleme cu coloana. Am făcut exerciții pentru mușchii spatelui. Cea mai bună legumă pentru mine este cartoful prăjit cu maioneză”.

