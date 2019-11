„În seara zilei de 29 octombrie am fost invitat de Adrian-Minune la un botez unde el era naș. M-am prezentat la locație, am fost primit la intrare de către Adrian și cumătrul lui din seara respectivă, pe nume Onilă. Am fost condus la masa unde mai erau mai multe persoane, unde am și luat loc. După un anumit timp a venit un ospătar la mine și mi-a zis: «Nea Oneață, v-a rugat șefa să vorbiți cu ea». Am fost de acord și ospătarul mi-a zis că o să mă cheme când vine. I-am zis că nu este nicio problemă. După o oră, ospătarul a venit și mi-a spus că a venit șefa și că trebuie să-l urmez la biroul dânsei. M-am ridicat și m-am dus acolo.

Când am ajuns în birou, nu era nimeni. Am strigat și n-a răspuns nimeni. Am revenit unde era botezul. Când să intru, m-au strigat niște organe de pază: «Nea Oneață, vino încoace că șefa este aici, afară». M-am dus, fără să știu ce gânduri au respectivii paznici. Am ajuns în curte, i-am întrebat unde este șefa și unul dintre ei mi-a zis: «Uite, aici, [email protected]#%&% familia mă-tii!».

Și m-a lovit, fără să mă aștept, direct în față, după care au urmat mai multe lovituri de la mai mulți paznici, vreo șase, șapte la număr. M-au lovit, m-au tăiat! M-au scos din curtea localului și m-au dus după un gard de lângă parcare. Acolo au continuat să mă lovească. Nu am ripostat, i-am întrebat de ce dau în mine. Ulterior, s-au oprit și mi-au zis să le dau banii. I-am întrebat care bani și au început să mă înjure din nou și să-mi spună că fac pe prostul”, povestește Oneață, pentru Cancan.

„Le-am spus să-l cheme pe Adrian Minune. El le-a zis: «Ce ați făcut, mă?». Apoi, unul dintre paznici a spus: «Ăsta n-are voie aici!». Și Adrian le-a zis că eu sunt invitatul lui, că nu este posibil așa ceva. Apoi, unul dintre paznici l-a chemat pe Adrian, să discute la birou. Au plecat împreună, eu am rămas lângă gardul unde am fost bătut. Adrian mi-a spus să aștept până se întoarce. Am rămas acolo, în paza paznicilor. După circa zece minute a venit paznicul care plecase cu Adrian și a început, din nou, să mă înjure și să mă lovească. El mă lovea, iar ceilalți mă țineau.

La un moment dat, unul dintre paznici a zis: «Vino cu mașina și să-l aruncăm pe ăsta de aici». A venit o mașină, m-au dus până la strada principală și m-au dat jos. Acolo am stat o perioadă de timp pe o bordură. După ce mi-am revenit m-am dus înapoi să vorbesc cu patronul restaurantului și cu Adrian, pentru că am văzut că îmi lipsesc bani din buzunar. Când am ajuns erau trei paznici lângă barieră și mi-au zis să plec că o să primesc altfel o bătaie rară. Le-am zis că nu plec până nu vine cineva din conducere. Voiam să vorbesc cu cineva.

Eram tăiat foarte rău la mână și îmi curgea sânge. La un moment dat, au apărut organele de poliție și salvarea. M-au luat deoparte și au început să mă întrebe ce s-a întâmplat. Le-am spus tot ce mi s-a întâmplat. Mi-au zis să merg la spital, după care să vin la poliție. Am ajuns la spital, mi-au dat îngrijiri și tot ce a trebuit. Apoi m-au dus la poliție și am depus plângerea”.

„Ulterior am aflat și motivul pentru care am luat bătaie. În urmă cu vreo trei ani, fosta concubină, cu care am o fată, a făcut o petrecere la ei, la Reina Events. Eu, atunci, eram la Pitești și am fost sunat de fată să vin la petrecere. M-am dus, am stat până la 3 dimineața. Am plecat, dar înainte i-am lăsat fetei banii pentru că așa se face la noi. Pe la 7 s-a terminat totul, iar fosta concubină s-a dus la birou cu toți banii pe care i-a strâns și i-a pus pe masă. I-a numărat și a rămas o diferență de bani, de plată. Nu a mai avut să plătească.

A dat declarație, a chemat poliția și a zis că urmează să achite tot. Asta a fost neînțelegerea. Mi-am luat bătaie, dar nu e plecată de la paznici, pentru că ei sunt niște cățeluși, dirijați de patronul de la Reina Events. El se consideră o forță mare, susține că îi are pe toți la picioare. Și pe poliție și tot ce există. «Câinii» ăia nu aveau cum să mă bată pe mine degeaba. A fost ordin de la patron… Ei au greșit în totalitate, nu am semnat niciun contract cu ei, nu am luat niciun ban de la ei”, a declarat “Oneață”.

“După bătaie și după ce am mers la poliție, am venit acasă. A doua zi, am ieșit afară. Pe seară m-am dus la Mall Vitan. M-am dus să mă văd cu fosta soție și cu fata ca să le povestesc ce s-a întâmplat. În parc, m-am văzut cu un prieten. Am discutat puțin, după care au venit două persoane la mine, îmbrăcate mai sportiv, în trening. M-au întrebat: «Nea Oneață, ce faci? Hai să vorbim și noi ceva cu tine». Am acceptat pe loc. Ne-am tras deoparte, iar ei au început să râdă. Mi-au zis: «Băi, nea Oneață, văd că arăți bine, mergi pe picioare, nu e păcat de dumneata să mergi în scaun cu rotile, că ai și copii… Nu-ți este frică dacă pățești vreun accident?». Am rămas mască!

Au plecat, după care m-am dus la prietenul cu care mă întâlnisem initial. I-am povestit ce mesaje am primit. M-am dus imediat la poliție, unde am depus reclamația în primă fază, la Secția 13. Acolo mi s-a făcut rău. A venit iar salvarea. Apoi mi-au zis să mă duc la Secția 11 ca să depun reclamația, pentru că de acolo aparține. M-am dus acolo și am depus plângerea. Acești paznici, după ce te bat, cheamă și poliția ca să te ia.

Sunt buni doar când sunt grupați. Nu sunt din București, sunt crescuți prin Chișinău, prin Moldova, de unde i-o fi adus patronul. Sunt niște oameni fără scrupule. Nu sunt bodyguarzi adevărați, nu respectă nicio regulă. Nu aveau voie să dea în mine, chiar dacă le datoram bani. M-au scos urât din local. Singurul vinovat e patronul localului, el a pus câinii ăștia pe mine. Un astfel de cățel nu poate lătra fără stăpân”, a mai spus Ion Pârnică.

