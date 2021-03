Clarvăzătoarea Geta Heimrel a fost salvată de la moarte de o forță superioară necunoscută. Femeia a povestit experiența prin care a trecut atunci când a avut o tumoare, iar șansele de supraviețuire erau reduse.

„Am făcut rugăciunile de iertare câteva luni și am fost operată de o entitate de dincolo. Pur și simplu, a intrat în burtică, a anihilat tumoarea. Aveam o tumoare am cât o portocală, aveam hemoragie…

Eu am 31 de tăieturi, din operații. Am intrat într-o stare de transă… A venit o entitate pe care Vali, colegul meu, a văzut-o. Eu nu am văzut, pentru că eram cu ochii închiși. Mi s-a părut foarte curios că, în câteva minute, mi s-a oprit hemoragia, deși eu aveam de ani de zile hemoragii. La un moment dat, înțelegi că putere ta de rugăciune este uriașă!” A declarat clarvăzătoarea Geta Heimrel la Antena Stars.

A fost salvată de la moarte într-un moment în care părea că nimic nu mai e de făcut

Ea a mai precizată că rugăciunile ajută în multe situații dificile. Iar situațiile neplăcute trebuie acceptare.

„Important este să acceptăm ce ni se întâmplă și să mergem mai departe cu credință în Dumnezeu. Dacă uneori simțim durere în urma unor întâmplări este pentru că s-ar putea să fi greșit calea, și Dumnezeu ne închide ușa pentru a ne aduce la drumul care ne oferă împlinirea.

„Chiar noi suntem beneficiarii”

De câte ori ne îmbolnăvim trupește, de fapt o traumă spirituală se află în spatele bolii. O durere a sufletului! Când ne vindecăm sufletul, începe și trupul să se vindece. Rugăciunile de iertare despre care s-a dovedit științific că au un rol vindecător, încep să declanșeze arderea programelor care au generat boala.

Când noi facem rugăciunile de iertare către cei față de care considerăm că am greșit, nu facem un dar cuiva. De fapt, chiar noi suntem beneficiarii. Iertarea și acceptarea taie legăturile toxice dintre noi și ne eliberează pentru totdeauna.” A mai afirmat clarvăzătoarea.