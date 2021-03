A fost OZN? Cazul Richman şi răspunsul dat de Administraţia Federală a Aviaţiei. Păţania acestuia a fost corelată cu mărturia unui pilot de la American Airlines.

Richman este vedetă în Zimbabwe după ce povestit cum a căzut de pe motocicletă din cauza unei întâlniri cu un presupus OZN. Bărbatul de 47 de ani n-a rămas doar cu panica, ci şi cu o rană la picior, care a impus internarea lui

Zimbabwianul se îndrepta spre casă când a fost surprins de apariţia teribilului obiect zburător neidentificat, despre care a susţinut că a apărut de nicăieri. Bărbatul a văzut o lumină neobișnuită pe cer, după care a fost copleşit de un zgomot asurzitor.

Într-un interviu acordat pentru ZBC News, Myambo a spus că sunetul l-a făcut să cadă de pe motocicletă. Iată ce a declarat acesta presei locale: „Călătoream spre casă cu motocicleta, pe la 9:00 dimineața, când am asistat la o lumină ciudată care călătorea pe cer.

A fost OZN? Cazul Richman

Am încercat să mă concentrez pe călătorie, dar ceea ce m-a făcut să cad a fost sunetul care a urmat după lumină. Am căzut de pe motocicletă din cauza panicii. Am crezut că mor.”

Descriind presupusul OZN, domnul Myambo a spus că arăta ca „o rachetă cu foc pe spate”. În cele din urmă, el a suferit o rană la picior, iar acum se recuperează în spitalul districtual din Chipinge.

Apărându-și viziunea, el a spus: „Eram 100% treaz, dar eram atât de confuz, pentru că am crezut că am întâlnit acele lucruri ciudate pe care oamenii le văd în pădurile întunecate și dese.”

Alți rezidenți au susținut mărturiile lui Myambo și au spus că au văzut lumina puternică urmată de un sunet puternic și în plină expansiune. Luna trecută, bloggerul Steve Douglass a interceptat transmisia radio a unui zbor American Airlines de la Cincinnati la Phoenix.

Răspunsul dat de Administraţia Federală a Aviaţiei

Pilotul zborului a spus: „Aveți ținte aici sus? Tocmai am avut ceva să a trecut chiar deasupra noastră. Nu-mi place să spun asta, dar părea un obiect cilindric lung care arăta aproape ca un tip de rachetă de croazieră care se mișca foarte repede chiar deasupra noastră.”

Cu privire la acest incident, Administrația Federală a Aviației a publicat o scurtă declarație: „Un pilot a raportat că a văzut un obiect deasupra New Mexico la scurt timp după ora prânzului, duminică, 21 februarie 2021.

Controlorii de trafic aerian FAA nu au văzut niciun obiect în zonă pe radarscoapele lor.”

În acest context, amintim că Pentagonul a declasificat trei videoclipuri cu „fenomene aeriene neidentificate” în 2020, după presiunea fostului chitarist al trupei Blink-182, Tom DeLonge.

Videoclipurile alb-negru au fost înregistrate de piloții Navy; unul este din noiembrie 2004 și două sunt din ianuarie 2015, conform Departamentului Apărării, citat de express.co.uk.

Departamentul guvernamental a declarat într-o declarație: „DOD a lansat videoclipurile pentru a clarifica orice interpretări greșite ale publicului despre filmările care circulă – dacă au fost reale sau nu – sau dacă există sau nu mai multe videoclipuri.”

Muzicianul de la Blink-182 a distribuit anterior videoclipurile prin intermediul companiei sale To The Stars Academy of Arts & Science în 2017 și a reacţionat: „Cu evenimentele și articolele de astăzi despre eforturile mele și ale @ TTSAcademy pentru ca guvernul SUA să înceapă marea conversație, vreau să mulțumesc fiecărui deținător de acțiuni de la To The Stars pentru că a crezut în noi. În continuare, planificăm să urmărim tehnologia, să găsim mai multe răspunsuri și să spunem poveștile.”