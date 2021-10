A fost dezlegat misterul lui Jack Spintecătorul? Monstrul care și-a ucis nevestele și copiii, acuzat că ar fi faimosul criminal în serie

Potrivit lui Linnell, ucigașul, escrocul și bigamul Frederick Deeming, condamnat la moarte și executat pentru că și-a ucis cele două neveste și patru copii, este una și aceeași persoană cu ucigașul în serie care a îngrozit Londra în toamna anului 1888.

Escrocul obsedat de femei

Deeming a petrecut zeci de ani cutreierând lumea înainte de a fi capturat de autoritățile australiene în 1892 după ce s-a descoperit corpul în putrefacție al celei de a doua soții.

Procesul desfășurat la Melbourne a atras un mare interes din partea presei, mai ales că Deeming pretindea că fantoma mamei sale moarte l-ar fi trezit adesea noaptea, cerându-i să ucidă femeile pe care le iubea.

Sentința de condamnare la moarte a fost o știre de prima pagină în ziarele din întreaga lume, iar 10.000 de oameni au ieșit să sărbătorească pe străzi în ziua execuției.

Ipoteza că Deeming era una și aceeași persoană cu Jack the Ripper, criminalul în serie care ucisese cel puțin cinci femei și le dezmembrase cadavrele în districtul Whitechapel din Londra a apărut, de altfel, și în ziarele din acele vremuri.

„Credința că aceste crime, al căror autor știm astăzi că este Deeming, sunt de același fel cu cele comise în Whitechapel prinde rădăcini în ce rcurile oficiale”, scria The New York Times chiar în ziua în care ucigașul era spânzurat.

Înfricoșătoarea poveste a lui Frederick Deeming

Investigatorii britanici au reușit să reconstituie cu lux de amănunte viața lui Deeming.

Acesta avusese o copilărie de coșmar din cauza tatălui său Thomas, care trecea adesea prin stări întunecate și avea un temperament feroce. Thomas auzea voci străine în cap și era convins că una dintre casele familiei era bântuită. Își bătea copilul cu sălbăticie și a încercat cel puțin o dată se se sinucidă tăindu-și gâtul cu briciul.

După moartea mamei sale, Frederick Deeming a plecat pe mare pentru a scăpa de bătăi. Era deja poreclit „Fred nebunul”, purta bijuterii scumpe și era adesea îmbrăcată de parcă ar fi participat la o înmormântare. Adesea putea fi auzit vorbind sigur cu voce tare. Sunt martori care au mărturisit că le-ar fi spus că a văzut fantoma mamei sale plutind în dreptul ferestrelor.

Și-a omorât întreaga familie

Deeming a petrecut, de altfel, câteva luni într-un spital din Calcutta în 1878 din cauza crizelor dwe epilepsie. Apoi s-a căsătorit cu o femeie din Țara Galilor, Marie James, în 1881. Cuplul a plecat în curând în Australia unde bărbatul și-a găsit de lucru ca instalator.

În Australia, Deeming a făcut șase săptămâni în închisoare la Sydney în 1882 pentru furt. Câțiva ani mai târziu a fost din nou închis pentru sfidarea instanței după ce și-a înșelat clienții și a omis să plătească o serie de facturi.

Marie era însărcinată pe atunci cu al patrulea copil al cuplului. După eliberarea din închisoare, Deeming și-a dus familia în Africa de Sud, unde, potrivit unor mărturii, a făcut escrocherii în valoare de zeci de mii de lire sterline .

Apoi a apărut la Hull, dându-se drept Harry Lawson, un bogat pastor australian și proprietar al unei mine de aur. La începutul anului 1890 s-a căsătorit cu Nellie Matheson, fiica de 21 de ani a unei văduve, deși era deja căsătorit. Simțind că autoritățile era pe urmele lui după ce a înșelat un bijutier local, Deeming a fugit pe o navă în Uruguay.

Arestat și deportat în Anglia, a petrecut nouă luni în închisoarea Hull înainte de a se prezenta în satul Rainhill din Merseyside. Aici s-a prezentat drept Albert Williams, oficial de rang înalt al armatei și a început să curteze o altă tânără, Emily Mather.

Nu mult înainte ca cei doi să se căsătorească, prima soție și copiii lui Deeming au sosit în Rainhill și s-au mutat în casa lui închiriată în timp ce el s-a mutat într-o cameră de hotel. Bărbatul le-a spus localnicilor că sora lui și copiii ei și au venit pentru o scurtă vizită. După câteva zile, i-a omorât pe toți și i-a îngropat sub podeaua bucătăriei, acoperindu-le cadavrele cu mai multe straturi de ciment. Șapte luni au ttrecut înainte ca trupurile lor să fie descoperite.

Își ucide și a doua soție

După ce s-a căsătorit cu Emily Mather în septembrie, a dus-o în Australia, a închiriat o casă în suburbia din Windsor, în Melbourne, iar în ajunul Crăciunului din 1891 a ucis-o lovind-o cu un topor la cap, înainte de a-i tăia gâtul și a îngropa-o sub piatră de vatră a unui șemineu din casă. a

În câteva săptămâni, ucigașul se afla într-o navă la Sydney și se prezenta lui Kate Rounsefell, o tânără în vârstă de 19 ani, drept baronul Swanston, un inginer englez dornic să se căsătorească pentru prima dată. El a creut-o a doua zi după întâlnirea lor și, în ciuda reticenței sale inițiale, tânăra a acceptat să-l însoțească în micul oraș minier australian de vest din Southern Cross. Nu are timp pentru o nouă căsătorie, pentru că e arestat.

Frederick Deeming este Jack the Ripper?

Frederick Deeming a fost mult timp exclus de pe lista de suspecți a crimelor din Whitechapel, deoarece se credea în mod fals că se afla fie în închisoare, fie în Africa de Sud în acea perioadă.

Suspiciunile privind implicarea sa au fost, însă, întărite de mai multe dezvăluiri din ultimii ani, inclusiv o afirmație din 2012 a unui expert criminalist și a fostului detectiv Scotland Yard, Robin Napper, că Deeming a fost cel mai probabil Jack The Ripper.

Iată câteva dintre motivele care îi fac pe mulți sî creadă că Deeming e vinovat de crimele în serie din Whitechapel.

Se crede că Jack Spintecătorul nutrea o ură patologică față de prostituate, un potențial simptom al cuiva care suferă de sifilis.

Frederick Deeming avea această boală. El le-a mărturisit celor doi medici care l-au examinat în zilele dinaintea procesului că a contractat boala de la o prostituată și a căutat-o de cel puțin patru ori pentru a se răzbuna.

Mai mult, una dintre victimele lui Jack Spintecătorul a fost Catherine Eddowes, o femeie în vârstă de 46 de ani, al cărei corp mutilat a fost descoperit în primele ore ale zilei de 30 septembrie 1888. Un martor a susținut că ar fi văzut-o la 1.35 dimineața, vorbind cu un bărbat care semăna cu Deeming.

Despre Jack Spintecătorul se spune că ar fi folosit cuțite de disecție chirurgicală pentru a-și mutila victimele. La scurt timp după sosirea sa din Anglia, Frederick Deeming a cerut unui bijutier din Melbourne să-i curețe o pereche de cuțite de disecție pătate de sânge.

De asemenea, Deeming a sugerat în mai multe rânduri că există secrete în trecutul său care ar șoca națiunea, notează Daily Mail.