Concurența a fost pe măsura trofeului. Robert s-a „luptat” alţi bărbaţi consideraţi la fel de frumoşi cum ar fi, Bradley Cooper, Brad Pitt, David Beckham şi Kanye West, George Clooney.

Actorul britanic Robert Pattinson, ne este cunoscut din serialul “Twilight“

Robert Pattinson s-a născut pe 13 mai 1986 la Londra, Anglia. Îi place muzica și este un bun interpret, cântând atât la chitară cât și la pian. La 15 ani, a jucat în piese pentru amatori împreună cu Compania de Teatru Barnes. După aceasta, a demarat roluri pe marele ecran în filme precum Ring of the Nibelungs (2004)(TV)- Kingdom of Twilight, în rolul lui Giselher și Vanity Fair (2004) în rolul lui Rawdy Crawley. Pattinson a studiat la Tower House School si la Harrodian School.

A captat atenția unui agent într-o piesă Tess a D’Urbervilles, iar de atunci a început să caute roluri profesioniste. În 2003 Robert a primit rolul lui Cedric Diggory în Harry Potter și Pocalul de Foc (2005). Rolul l-a primit o săptămână după întâlnirea cu Mike Newell la sfârșitul lui 2003. Robert și-a finalizat rolul lui Salvador Dali în Little Ashes (2008) și a lui Art în How to Be (2008). Este cel mai bine cunoscut pentru rolul Edward Cullen din seria Twilight.

De Silva, director al Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery din Londra a declarat că: „Robert Pattinson a fost în mod clar câstigătorul după ce i-au fost măsurate trăsăturile pentru a se putea defini perfecțiunea fizică.” La acest rezultat s-a ajuns în urma măsurătorilor Secţiunii de Aur. Secţiunea de Aur este o ecuaţie folosită de artişti pentru a-i ajuta în timpul realizării operelor lor. De-a lungul timpului a fost creată, de către specialiști, o formulă matematică pentru a măsura gradul de frumusețe al oamenilor.

Ochii, sprâncenele, nasul, buzele, bărbia, maxilarul și forma facială a tânărului de 33 de ani au fost măsurate alături de alte celebrități masculine, iar chipul său a fost cel mai aproape perfecțiune.

Pattinson a fost urmat de Henry Cavill (91,64%), Bradley Cooper (91,08%), Brad Pitt (90,51%) și George Clooney (89,91%).

„Acest brand nou de computer cu tehnologii de mapare ne permit să rezolvăm misterul a ceea ce îi face pe unii frumoși fizic. Această tehnologie ne ajută când plănuim operații pentru pacienți”, a declarat De Silva, potrivit standard.

Cei mai frumoși bărbați din lume

Cavill a ajuns pe locul doi

Primii 10 bărbați cei mai frumoși în funcție de „Raportul de Aur” Robert Pattinson (92,15 la sută) Henry Cavill (91,64%) Bradley Cooper (91,08 la sută) Brad Pitt (90,15 la sută) George Clooney (89,91 la sută) Hugh Jackman (89,64%) David Beckham (88,96 la sută) Idris Elba (88,01 la sută) Kanye West (87,94 la sută) Ryan Gosling (87,48 la sută)

