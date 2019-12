Amalia Năstase este o femeie fericită și, chiar dacă recunoaște că nu i-a fost ușor, afirmă că a meritat fiecare efort făcut pentru a-şi menţine silueta. A dat jos 32 de kilograme, o adevărată performanță, am putea spune!

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit pentru Libertatea despre regimul urmat. Cel mai important este atenția acordată alimentației, susține Amalia, care spune că acum nu mai mănâncă deloc dulciuri, pâine și cartofi!

„Am 32 kg în minus, nu mai țin dietă, dar am grijă la ce mănânc. Nu mănânc zahăr, pâine, cartofi! E un stil de viață, nu mai poți să te întorci la ce mâncai înainte, când ai avut un stil haotic. O să țin cont toată viața de aceste mâncăruri, pe care nu le mai pot mânca. Am renunțat la prăjituri și pâine. Pâinea pentru mine e ceva așa… Pâine, grisine, covrigi, croissante… Și acum am apă în gură, dar rezist!”, a povestit Amalia Năstase.

Chiar dacă doctorul nutriționist și-a dat acordul să mănânce orice poftește o dată pe săptămână, Amalia Năstase nici nu vrea să audă de un asemenea „dezmăț” culinar. Se mulțumește cu …mirosul! Atât!

„Doctorul mi-a zis să mănânc o dată pe săptămână ce vreau eu, dar eu nu vreau să fac asta, pentru că mi-e frică. Dacă intru în ele, se termină! Eu gătesc foarte multe dulciuri pentru acasă: tarte, cozonaci, eclere. Eu le fac, dar nu le gust! Le fac pentru fete, pentru Răzvan, pentru prieteni. Rezist. Sunt un om care, dacă miroase sau vede dulciuri, se liniștește. Când mănâncă ceva Răzvan sau fetele, iau și eu și miros, merge”, a mai spus Amalia.

Te-ar putea interesa și: