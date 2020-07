Maxwell, care a trăit ani de zile cu Epstein și l-a însoțit frecvent în călătorii în lumea întreagă, a fost luată în custodie pe 2 iulie, la ora 8.30 AM, a anunțat purtătorul de cuvânt al FBI, Marty Feely.

Un act de acuzare dat publicității joi afirmă că Maxwell „a ajutat, facilitat și contribuit la abuzul asupra unor fete minore de către Jeffrey Epstein, ajutându-l între altele pe Epstein să contacteze, să hărțuiască și, în cele din urmă, să abuzeze” fete sub 18 ani.

Ea a fost acuzată de multă vreme că era cea care îi procura copile minore lui Epstein, notoriu pentru înclinațiile sale pedofile. Ghislaine era poreclită „Madama”.

Una dintre victimele lui Epstein, Virginia Roberts Giuffre, susține că Maxwell i-a aranjat să aibă o partidă de sex cu prințul Andrew al Marii Britanii, la casa ei din Londra.

Giuffre și-a sprijinit afirmațiile cu o fotografie cu ea, Maxwell și Andrew, făcută cu acea ocazie. Prințul a negat acuzația.

O altă victimă, Sarah Ransome, a descris-o pe Maxwell drept „angajata cu funcția cea mai înaltă” a rețelei de trafic sexual a lui Epstein. Ea superviza și antrena recrutori, dezvolta planuri de recrutare și contribuia la acoperirea activității pentru ca autoritățile să stea departe de rețeaua Epstein.

Maxwell a fost acuzată de multe femei că le-a recrutat pentru a-o oferi lui Epstein masaje, în timpul cărora erau obligate să facă sex.

Documentul mai cuprinde printre capetele de acuzare incitarea de minore pentru a călători și a se deda la acte sexuale ilegale, transportul de minore pentru a participa la acte sexuale ilegale etc.

Epstein, cunoscut pentru relațiile sale în rândurile elitei mondiale, pe care o aducea pe o insulă proprietatea sa, ori o plimba cu avionul său personal, poreclit „Lolita”, în alte locuri de desfrâu cu minore, a fost condamnat în 2008 pentru că a solicitat o prostituată minoră, de 14 ani.

Printre apropiații lui Epstein se număra și fostul președinte Bill Clinton, care, potrivit documentelor de bord, a călătorit de nenumărate ori cu „Lolita”

Pedeapsa primită de Epstein, nu doar că a fost foarte scurtă, dar îi permitea să lucreze la biroul firmei sale și să fie liber 72 de ore la fiecare sfârșit de săptămână.

După mai bine de zece ani, Epstein a fost din nou acuzat de către procurorii federali, în vara lui 2019, murind în mod suspect, spânzurat, la scurt timp, pe 10 august, în celula sa, deși era deținut într-o închisoare de maximă securitate.

Misterul morții lui Epstein a fost amplificat de evoluția bizară a evenimentelor în ceea ce o privește pe „Madama”, pe care autoritățile nu puteau, chipurile, să o găsească, deși New York Post a prezentat o fotografie cu ea în fața unui Burger In-o-Out, ținând în mână „The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of CIA Operatives” („Cartea de Onoare: Viețile și morțile secrete ale agenților CIA”).

În tot acest timp, avocații lui Maxwell s-au aflat în permanent contact cu justiția federală.