Denise Iacobescu este o bunică foarte ocupă deoarece are grijă de nepoți. Dar asta nu înseamnă că se neglijează. Face sport, mănâncă sănătos şi este foarte activă pe social media.

Denise Iacobescu se mândreşte cu vârsta pe care o are

Mama Antoniei a fost invitată de Cătălin Măruță în emisiunea sa, iar aceasta a postat pe Instagram următorul mesaj: „denise.iacobescu Astazi @lamaruta_protv Atentie maxima 😆 4EVER YOUNG 🦋 #me #lifeafter50 #foreveryoung #justgettingstarted #ageless#youngsoul #ageisjustanumber #lamaruta”.

Imediat după postare internauţii au apreciat-o iar cineva mai curios a întrebat-o câţi ani are: ” O singură întrebare…Câți ani aveți?Arătaţi superb! aş zice că aveti 30 de ani dacă nu aş şti ca sunteti mama Antoniei.”

Răspunsul mamei Antoniei a venit imediat: „Wow…mulţumesc, Elena! Acum in vara voi face 53”

Denise Iacobescu scria pe social media: Cu timpul am învăţat…şi încă mai învaţ că nu trebuie să arăt perfect. Vreau să fiu aşa cum mă simt EU bine şi…să am multă sănătate…ceea ce vă doresc şi vouă. În fiecare zi sunt recunoscătoare pentru tot ce am. Ştiu că ar putea fi mai bine…dar îmi reamintesc mereu că poate fi şi mai rău”.

Sursa: Instagram

Te-ar putea interesa și: