A 82-a zi de război. Noi bombardamente în Odesa și Mykolaiv. Rusia avertizează națiunile nordice: Urmează „consecințe de anvergură”. VIDEO/UPDATE

UPDATE 13: Noi bombardamente în Mykolaiv. Potrivit primarului Oleksandr Sienkevych, un magazin local și o mașină au luat foc, iar o conductă de gaz a fost avariată. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 12: Batalionul Kastus Kalinouski, format din voluntari din Belarus care luptă pentru Ucraina, a suferit o a treia pierdere. În luna martie, alți doi membri ai batalionului, Aliaksiej Skoblia și Dzmitri Apanasovici, au fost uciși de forțele de ocupație ruse.

Today our Battalion suffered a huge loss. During the liberation of the Ukrainian village from russian occupation, the commander of the detachment, a soldier of our Battalion Pavel «Volat» was mortally wounded. He was taken to the hospital in critical condition, but it was late. pic.twitter.com/3VlzGUj10x — Battalion named after Kastus Kalinoŭski (@belwarriors) May 16, 2022

UPDATE 11: Ucraina a raportat un nou atac cu rachete împotriva regiunii de coastă Odesa de la Marea Neagră, care a condus la declanșarea unui incendiu și a fost soldat cu mai multe pagube la nivelul infrastructurii.

Administrația militară regională din Odesa a informat că „în urma unei lovituri cu rachete lansate de avioane strategice în regiunea Odesa, infrastructura turistică a fost avariată, clădirile au fost distruse și a izbucnit un incendiu”.

Rusia a continuat să lovească podul deja grav avariat peste estuarul Nistrului, la sud de Odesa, două persoane fiind rănite, a mai informat administrația militară regională.

Racheta a fost lansată de pe un avion militar rusesc, potrivit Primăriei din Odesa, care a citat Comandamentul Operațional de Sud.

UPDATE 10: Aderarea Finlandei și a Suediei la NATO ar fi o „greșeală cu consecințe de anvergură”, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, potrivit agenției de presă de stat TASS.

„Ei nu ar trebui să își facă iluzii că noi pur și simplu vom suporta acest lucru”, a declarat Ryabkov, calificând decizia celor două state, „o altă greșeală gravă cu consecințe de anvergură”.

„Faptul că securitatea Suediei, ca și cea a Finlandei de altfel, nu va fi întărită ca urmare a acestei decizii, este complet evident pentru noi. Nivelul general de tensiune militară va crește și va exista mai puțină predictibilitate în această zonă. Este păcat că bunul simț este sacrificat în favoarea unor idei fantomatice despre ce ar trebui făcut în situația actuală”, a mai spus ministrul rus.

UPDATE 9: Procuratura Generală din Ucraina a informat că războiul din Rusia a fost soldat, până pe data de 16 mai, cu 229 de copii uciși și alți 421 răniți.

1.748 de instituții de învățământ au fost avariate, dintre care 144 au fost complet distruse, a mai informat procuratura.

UPDATE 8: Activele din Rusia ale grupului Renault sunt transferate în proprietatea statului, relatează RIA Novosti.

Primarul orașului Moscova, Sobyanin, a declarat că Renault va relua producția de automobile sub marca Moskvitch.

Moskvitch a fost o marcă de automobile sovietică ce și-a încetat producția în anul 2002.

UPDATE 7: Tranzitul gazului rusesc pe teritoriul Ucrainei ar putea scădea astăzi cu un sfert, până la aproximativ 46,8 milioane de metri cubi pe zi, potrivit RIA Novosti.

UPDATE 6: Regiunea Luhansk se află sub amenințarea bombardamentelor continue ale rușilor. Șeful administrației militare regionale Serhiy Haidai a raportat mai multe atacuri în dimineața zilei de luni.

Primele pagube materiale au fost identificate la nivelul infrastructurii. Două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite, potrivit agenției de presă Nexta.

The head of the #Luhansk regional military administration, Serhiy Haidai, reports continued shelling. According to preliminary information, two people were killed and two more were injured. Infrastructure was damaged. pic.twitter.com/seBHJUhxMU — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Pentru a opri ofensiva în direcția Severodonetsk și Lysychansk, forțele ucrainene au distrus podurile de cale ferată confiscate de inamic în legătura cheie dintre Rubizhne și Severodonetsk, din Luhansk, a informat șeful administrației regionale.

In order to stop #Russia's offensive in the direction of #Severodonetsk and #Lysychansk, #Ukrainian forces destroyed railway bridges seized by the enemy in the key link between Rubizhne and Severodonetsk in the #Luhansk region, reports head of the Luhansk regional administration. pic.twitter.com/8TC4z8wsrz — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Trupele ucrainene au ajuns la granița cu Rusia

UPDATE 5: O știre a agenției Reuters relatează că guvernatorul regiunii ucrainene Harkov a declarat că trupele ucrainene care apără Harkovul au ajuns la frontiera de stat cu Rusia.

Reuters a informat că nu a putut verifica în mod independent comentariile făcute de guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinegubov, pe serviciul de mesagerie Telegram. Nu a fost clar nici câte trupe au ajuns la granița cu Rusia și nici locul concret unde au ajuns militarii.

Ucraina a recâștigat teritoriu în nord-estul său, îndepărtând forțele rusești de Harkov, al doilea oraș ucrainean ca mărime.

UPDATE 4: După cum am relatat anterior, Suedia a confirmat că va solicita aderarea la NATO. Astăzi, premierul suedez, Magdalena Andersson, va susține un discurs în Parlament pentru a obține sprijinul pentru o cerere și va prezida, de asemenea, o reuniune specială a cabinetului pe această temă.

Mișcarea vine după ce partidul social-democrat a renunțat la opoziția sa de decenii de a se alătura alianței.

Magdalena Andersson a declarat că nealinierea militară a fost de folos Suediei în trecut, dar este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple și în viitor.

Ucraina se pregătește pentru noi lupte în Donbas

UPDATE 3: Ucraina se pregătește pentru o nouă ofensivă rusă în estul regiunii Donbas, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. După ce forțele ruse nu au reușit să cucerească Kievul, controlul asupra Donbasului a devenit unul dintre principalele obiective ale Moscovei.

„Ne pregătim pentru noi încercări ale Rusiei de a ataca în Donbas, de a-și intensifica cumva mișcarea în sudul Ucrainei”, a declarat președintele Zelenski, într-un discurs publicat pe pagina sa de socializare.

„Ocupanții încă nu vor să recunoască faptul că se află într-o fundătură și că așa-numita lor „operațiune specială” a dat deja faliment”, a mai adăugat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a cerut din nou Occidentului să impună un embargo petrolier asupra Rusiei.

„Partenerii trebuie să ia decizii care să limiteze legăturile Rusiei cu lumea în fiecare săptămână. Ocupanții trebuie să simtă costul în creștere al războiului, să-l simtă în mod constant”, a adăugat președintele Ucrainei.

Belarus va trimite forțe armate la granița cu Ucraina

UPDATE 2: Belarus a anunțat desfășurarea de forțe pentru operațiuni speciale de-a lungul graniței ucrainene, a informat Ministerul britanic al Apărării.

De asemenea, Belarus a desfășurat unități de apărare aeriană, artilerie și rachete în poligoanele de antrenament din vestul țării.

„Prezența forțelor belaruse în apropierea frontierei va fixa probabil trupele ucrainene, astfel încât acestea nu se pot desfășura în sprijinul operațiunilor din Donbas”, se arată în comunicatul emis de instituția guvernamentală britanică.

Totuși – se mai arată în documentul cu pricina -, „până în prezent, forțele belaruse nu au fost implicate direct în conflict”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/DAnpcubog6 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/moSLR5a4DL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2022

UPDATE 1: Extinderea NATO ar stimula securitatea în țările baltice

Aderarea Suediei și Finlandei la NATO ar spori securitatea regiunii baltice, a declarat ministrul estonian de externe Eva-Maria Liimets.

„Când vom vedea că și alte țări democratice din vecinătatea noastră fac parte din NATO, ar însemna că am putea avea exerciții comune mai ample și, de asemenea, o mai mare cooperare în domeniul apărării”, a declarat ministrul, citat de agenția de presă Reuters.

„Ar însemna că vom avea o prezență mai robustă a forțelor terestre, dar și a apărării aeriene și maritime”, a adăugat oficialul estonian.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Prim-ministrul Suediei a anunțat sprijinul partidului său pentru demersul de aderare a țării la alianța NATO. Finlanda a transmis, de asemenea, că va solicita aderarea la NATO, ignorând amenințările Rusiei privind posibile represalii. Ambele state s-au abținut anterior de la aderarea la NATO din motive istorice și geopolitice.

În plin război, Finlanda și Suedia decid să adere la NATO

Suedia a indicat că va urma Finlanda în solicitarea de aderare la NATO. Demersul celor două țări abandonează decenii de nealiniere militară declanșată de invazia militară a Rusiei în Ucraina și ar redesena harta de securitate a Europei.

Ca represalii, cel puțin momentan, Rusia a decis să sisteze alimentarea cu energie electrică a Finlandei, cu care are o graniță comună de 1.300 km.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat într-o conferință de presă că „Ucraina poate câștiga acest război” și că „Rusia nu își atinge obiectivele strategice”. El a calificat deciziile Suediei și Finlandei drept „istorice”, adăugând că „ușa NATO este deschisă” pentru ambele țări.

NATO promite sprijin militar nelimitat Ucrainei

De asemenea, NATO a promis sprijin militar nelimitat pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia. În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai alianței la Berlin, ministrul Annalena Baerbock din Germania a declarat că va oferi asistență militară „atât timp cât Ucraina are nevoie de acest sprijin pentru autoapărarea țării sale”.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a „reiterat sprijinul de neclintit al SUA pentru suveranitatea Ucrainei și eforturile de asistență în domeniul securității” și a oferit o actualizare a convorbirii sale cu omologul lor rus, potrivit Departamentului american al Apărării.

Lloyd Austin a vorbit cu omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, „pentru a discuta despre situația de pe câmpul de luptă și despre nevoile de capabilități ale Ucrainei”, potrivit unui comunicat al departamentului.

Lloyd Austin i-a transmis lui Reznikov corespondența sa de vineri cu ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, „în care (Austin – n.r.) a îndemnat la încetarea imediată a conflictului din Ucraina și a subliniat importanța menținerii liniilor de comunicare”.

„Secretarul Austin a reiterat sprijinul de neclintit al SUA pentru suveranitatea Ucrainei și pentru eforturile de asistență în domeniul securității pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a contracara agresiunea rusă”, arată comunicatul de presă citat, precizându-se că cei doi oficiali s-au angajat să rămână în contact constant.

Luptele de pe teren. Rușii încearcă să avanseze spre vest

În altă ordine de idei, armata ucraineană a informat că unitățile rusești au suferit pierderi semnificative în ceea ce privește efectivele și echipamentele militare, în timp ce încearcă să avanseze spre vest până la granițele regiunilor Luhansk și Donețk, potrivit unui purtător de cuvânt al Statului Major General al Forțelor Armate.

„În unele zone, efectivele unităților, ca urmare a ostilităților, sunt mai mici de 20%”, a declarat un purtător de cuvânt al Statului Major al forțelor armate, citat de The Guardian.

„În direcția Popasna, din cauza pierderilor grele și a incapacității de a acționa în mod independent, trupele aeropurtate ale forțelor armate ale Federației Ruse fac echipă cu reprezentanți ai companiilor militare private rusești pentru acțiuni ulterioare”, a susținut Oleksandr Shtupun, purtătorul de cuvânt al Statului Major General.

Ruinele de la Popasna au căzut în mâinile forțelor rusești la începutul lunii mai, dar se pare că acestea au reușit totuși să captureze puțin teren ulterior.

De asemenea, rușii încearcă de câteva săptămâni să avanseze de la Izium spre sud, iar statul major a informat duminică târziu că aceștia au încercat fără succes să desfășoare operațiuni ofensive și de asalt spre două sate la sud de oraș.

De asemenea, partea ucraineană a mai precizat că forțele ruse la nord și la est de orașul Harkov încercau să-și apere pozițiile pentru „a împiedica înaintarea trupelor noastre spre frontiera de stat a Ucrainei”, continuând în același timp să bombardeze orașele și satele recent recucerite de Ucraina.

Luhansk rămâne printre obiectivele lui Putin

Iată o hartă, pusă la dispoziție de către reprezentanții Institutului pentru Studiul Războiului din SUA, care arată progresele rusești, în special în jurul Izei, Konstiantynivka și Donbas.

În ultima actualizare a institutului, publicată duminică seară, se precizează că forțele rusești „au abandonat probabil obiectivul de a finaliza o încercuire pe scară largă a unităților ucrainene din orașul Donețk până la Izium în favoarea finalizării preluării regiunii Luhansk”.

În altă ordine de idei, șeful Administrației militare regionale Luhansk a declarat că inamicii au atacat, duminică, un spital din regiune, mai exact din Severodonetsk. Nouă civili au fost răniți în urma bombardamentelor, care au vizat ulterior și mai multe locuințe, o școală și o uzină chimică.

Atacuri continue asupra oțelăriei din Mariupol

Cu privire la oțelăria din portul Mariupol, din sudul țării, nu a existat încă nicio încetare a focului. Câteva sute de luptători ucraineni rezistă în zonă, la câteva săptămâni după ce orașul a căzut în mâinile rușilor. Într-un material video publicat de un comandant separatist pro-rus a fost arătată muniție arzând puternic, căzând în cascadă asupra oțelăriei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că au loc „negocieri foarte dificile și delicate” pentru a salva ucrainenii din Mariupol și Azovstal (nici aici bombardamentele nu se opresc).

În orașul-port, unii locuitori mâncau și discutau în afara unei clădiri de apartamente arse care a fost bombardată și a luat foc la începutul lunii aprilie.

„Eram în bucătărie când a apărut fumul”, a declarat o rezidentă pe nume Natalya. „Am început să îmi car lucrurile, salvând ce am putut”, a spus ea, precizând că trei dintre vecinii săi au murit în timpul luptelor.

„Nu i-am putut îngropa din cauza bombardamentelor. În fiecare zi am pus câte o persoană într-un mormânt, dar nu am putut să-l acoperim cu pământ din cauza bombardamentelor”, a relatat rezidenta.

Mesaje privind măreția Rusiei, afișate în magazinele din Kaliningrad

Între timp, în regiunea Kaliningrad din Rusia, un locuitor a remarcat într-un magazin de carne un afiș cu un mesaj de susținere a acțiunilor lui Vladimir Putin în Ucraina.

„Niciun om lăsat în urmă. Vom restabili măreția Rusiei”, se arată pe afișul cu pricina, fotografiat și publicat ulterior pe rețelele de socializare.