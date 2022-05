A 78-a zi de război. Pericolul unui război nuclear „în toată regula”. Rusia se pregătește să taie gazul Finlandei. Cea mai mare rafinărie de petrol, atacată. FOTO/UPDATE

UPDATE 25: Mass-media: Rusia ar putea întrerupe aprovizionarea cu gaz a Finlandei pe 13 mai.

Principalii politicieni finlandezi au fost avertizați că Rusia ar putea întrerupe furnizarea de gaze către Finlanda pe 13 mai, din cauza potențialei aderări a țării la NATO, relatează presa finlandeză Iltalehti, citând surse anonime.

UPDATE 24: Continuă bombardamentele asupra uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol.

UPDATE 23: Potrivit secretarului apărării Ben Wallace din Marea Britanie, trupele ruse se străduiesc să reușească o nouă ofensivă în estul Ucrainei, forțele lor sunt epuizate, iar economia este slăbită de sancțiunile internaționale.

UPDATE 22: În timpul nopții de miercuri spre joi, invadatorii au lansat un atac cu rachete asupra Novgorod-Seversky din regiunea Chernihiv, a spus șeful administrației regionale Viaceslav Chaus, conform anunțului făcut în urmă cu puțin timp de către agenția de presă Nexta.

Cel puțin trei morți și 12 răniți au fost raportați în urma bombardamentelor. Inamicul a atacat instalațiile de infrastructură critică și școala din regiune.

UPDATE 21: Retragerea trupelor ruse din regiunea Harkov este o recunoaștere tacită a incapacității de a captura orașele cheie, a transmis Serviciul britanic de informații.

UPDATE 20: SUA au îndemnat Rusia să pună capăt blocadei porturilor din Ucraina, care ar putea conduce la foamete în întreaga lume.

Ukraine is a critical source of agricultural products and a key link in the global food supply chain. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr

UPDATE 19: Ocupanții ruși au lansat atacuri cu rachete asupra Kremenchuk. Cea mai mare rafinărie de petrol din Ucraina este bombardată.

Guvernatorul regiunii Poltava, Dmytro Lunin, a declarat că rușii au lansat patru rachete asupra rafinăriei. În aceeași zi au fost raportate explozii în regiunea Poltava.

UPDATE 18: Beth Van Schaack, ambasadorul general al SUA pentru justiție penală globală, a declarat că una dintre cele mai mari provocări pentru a asigura tragerea la răspundere a celor responsabili de crime de război în Ucraina va fi aducerea acestora în custodie. Dar, a adăugat ea, „cei care ne ocupăm de această activitate jucăm un joc de lungă durată”.

„În cele din urmă, oamenii, făptașii vor dori să călătorească – vor avea membri ai familiei în străinătate, vor dori să viziteze capitalele Europei, iar procurorii internaționali din întreaga lume vor fi pregătiți cu acuzațiile în mână”, a declarat Van Schaack în cadrul unei audieri a Comisiei pentru relații externe a Senatului SUA.

Ea le-a spus legislatorilor că lumea „nu a mai văzut niciodată acest tip de coordonare internațională în jurul imperativului responsabilității, sincer, de la cel de-al Doilea Război Mondial și apoi din anii 1990, când au fost create cele două tribunale penale ad-hoc pentru fosta Iugoslavie și Rwanda”.

„Există un efort internațional uriaș de documentare a crimelor, care se face pe plan multilateral prin parteneriate și, de asemenea, la nivel individual la nivelul societății civile și un efort uriaș cu procurori din diferite sisteme, care lucrează împreună”, a spus ea.

Procurorul general al Ucrainei, Iryna Venediktova, a afirmat că armata rusă a comis peste 9.800 de crime de război până la data de 5 mai.

UPDATE 17: Vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk a declarat că sunt în curs de desfășurare „negocieri foarte dificile” privind evacuarea luptătorilor grav răniți din oțelăria Azovstal din Mariupol, asediată, în schimbul prizonierilor de război ruși.

„Pentru a fi clar: în prezent negociem doar pentru 38 de luptători grav răniți (imobilizați la pat). Lucrăm pas cu pas. Vom face schimb de 38, apoi vom merge mai departe. În prezent nu există discuții privind schimbul a 500 sau 600 de persoane, despre care se vorbește în unele mass-media”, a declarat ea, cerând să nu se mai speculeze cu privire la acest proces.

„Vă implor. Este vorba despre viețile oamenilor. Abțineți-vă de la comentarii publice despre ceea ce nu știți”, s-a exprimat vicepremierul ucrainean.

UPDATE 16: Guvernator: Rusia bombardează de 20 de ori regiunea Sumy.

Guvernatorul regiunii Sumy, Dmytro Zhyvytsky, a declarat că forțele ruse au tras cu artileria grea de 20 de ori asupra satului Novi Vyrky, iar în urma atacului a fost ucisă o persoană.

UPDATE 15: Dmitri Medvedev amenință NATO cu războiul nuclear pentru ajutorul acordat Ucrainei.

Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a declarat că NATO trimite arme în Ucraina și antrenează ucraineni, ceea ce „crește probabilitatea unui conflict direct și deschis între NATO și Rusia”.

Medvedev a adăugat că un astfel de conflict „se poate transforma într-un război nuclear în toată regula”.

UPDATE 14: Proxeneții ruși: Extragerea militarilor ucraineni din Azovstal nu va fi permisă.

Denis Pușilin, liderul reprezentanților Kremlinului în Donețk, a declarat că forțele rusești continuă încercările de a cuceri uzina siderurgică din Mariupol și exclude extragerea soldaților ucraineni de acolo.

UPDATE 13: Comisarul ONU pentru drepturile omului: Victimele civile din Mariupol sunt de ordinul miilor.

Michelle Bachelet a declarat că adevărata amploare a presupuselor atrocități comise de Rusia în Mariupol nu a fost încă dezvăluită.

Primarul din Mariupol, Vadym Boychenko, a declarat anterior că forțele rusești au ucis peste 20.000 de locuitori.

UPDATE 12: Biroul președintelui: Steinmeier și Scholz sunt așteptați să viziteze Kievul.

Șeful adjunct al Biroului președintelui, Andrii Sybiha, a declarat că s-au înregistrat progrese în relațiile dintre Ucraina și Germania, iar Kievul așteaptă vizitele președintelui german Frank-Walter Steinmeier și a cancelarului Olaf Scholz.

UPDATE 11: 3 morți în atacul rusesc de la Novhorod-Siverskyi, regiunea Cernihiv.

Forțele rusești au tras mai multe rachete asupra unităților de învățământ din oraș pe 12 mai, a transmis Comandamentul Operațional de Nord. Atacul a fost soldat cu 3 persoane ucise, 12 răniți și mai multe clădiri avariate.

UPDATE 10: Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a exprimat sprijinul față de demersul finlandezilor de aderare la NATO, afirmând că a vorbit cu președintele Finlandei.

„Salut decizia Finlandei de a sprijini fără întârziere aderarea țării la NATO. În cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Niinistö, i-am asigurat sprijinul deplin al guvernului federal”, a transmis cancelarul german.

UPDATE 9: Premierul britanic Boris Johnson a declarat că nu vede cum ar putea exista o normalizare a relațiilor cu Vladimir Putin după invazia Rusiei în Ucraina.

Întrebat la postul de radio LBC dacă președintele rus ar putea fi acceptat din nou pe scena mondială dacă s-ar căi pentru războiul declanșat, Boris Johnson a spus: „Căința va fi foarte dificilă pentru Vladimir Putin acum… Nimic nu este imposibil, presupun, dar pur și simplu nu pot să văd cum am putea să normalizăm relațiile cu Putin acum”.

Boris Johnson a avertizat, de asemenea, asupra unei repetări a situației din 2014, când liderii mondiali au condamnat anexarea Crimeei de către Rusia din Ucraina, dar au continuat să negocieze o „cale de urmat” pentru Vladimir Putin.

„Iar Putin a folosit practic acest lucru ca o modalitate de a răsuci cuțitul în Ucraina”, a adăugat Boris Johnson.

UPDATE 8: Deputatul Oleksiy Goncharenko din Ucraina raportează că fracțiunea Medvedchuk (o platformă de opoziție pe viață) din Rada Supremă a fost descalificată oficial.

UPDATE 7: Analiștii de la Financial Times au estimat că, în următorii cinci ani, UE va trebui să cheltuiască 195 de miliarde de euro în plus pentru a refuza complet livrările de petrol și gaze din Rusia și pentru a trece la surse alternative de energie.

UPDATE 6: Polonia a emis un timbru poștal cu portretul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 5: Compania Gazprom a anunțat că, în prezent, îi este interzis să folosească secțiunea din Polonia a gazoductului Yamal-Europa pentru transportul de gaze.

UPDATE 4: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis că aderarea Finlandei la NATO ar consolida atât alianța, cât și țara de sine stătătoare.

„În cazul în care Finlanda ar decide să candideze, ar fi primită cu căldură în NATO, iar procesul de aderare ar fi unul lin și rapid”, a spus Jens Stoltenberg.

Finlanda transmis că dorește să adere la alianță „fără întârziere”.

„Finlanda este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai NATO, o democrație matură, membră a Uniunii Europene și un contribuitor important la securitatea euro-atlantică”, a adăugat Stoltenberg.

UPDATE 3: Forțele NATO au participat la un exercițiu militar desfășurat în Macedonia de Nord, menit să demonstreze disponibilitatea de desfășurare de-a lungul frontierelor estice ale alianței.

Aproape 10.000 de soldați din 19 națiuni participă la exercițiile NATO „Swift Response”, desfășurate în cinci locații distincte care se întind din Norvegia până în Macedonia de Nord, cel mai nou membru al alianței, a relatat Associated Press.

UPDATE 2: Departamentul de Stat al SUA a anunțat că cel mai important diplomat al lui Joe Biden, Antony Blinken, se va deplasa sâmbătă în Europa pentru a participa la reuniunea informală a miniștrilor de externe din cadrul NATO.

„Pe 14 mai, secretarul de stat va călători la Berlin pentru a participa la o reuniune informală a miniștrilor de externe ai NATO, unde aliații și partenerii vor discuta despre răspunsul lor unificat la războiul brutal continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și despre viitorul summit al liderilor de la Madrid.

A doua zi, el va avea întâlniri comerciale cu liderii UE la Paris, alături de reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, și de secretarul de stat pentru comerț, Gina Raimondo”, se arată într-un comunicat de presă.

UPDATE 1: Consilierul prezidențial ucrainean, Mykhailo Podolyak, a cerut un embargo imediat al UE asupra petrolului rusesc.

„Dacă liderii ar fi acționat decisiv în 1938, Europa ar fi putut evita cel de-al Doilea Război Mondial. Dar politicienii au acționat cu lașitate și au flirtat cu agresorul. Rezultatul sunt milioane de tragedii. Istoria nu ne va ierta dacă vom face din nou aceeași greșeală”, a transmis Podolyak.

If the leaders had acted decisively in 1938, Europe could have avoided WWII. But politicians acted cowardly & flirted with the aggressor. The result is million tragedies. History won’t forgive us if we make the same mistake again. 🇪🇺 must impose an embargo on 🇷🇺 oil immediately.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022