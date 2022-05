A 73-a zi de război. Focuri de armă lângă Donbas. NATO se așteaptă la o escaladare a conflictului. ONU evită să folosească termenul „război”. VIDEO/UPDATE

UPDATE 6: Separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei raportează lupte cu arme de calibru mic în suburbiile orașului Severodonetsk, aflat sub controlul guvernului.

Forțele separatiste avansează, dar se lovesc de lunetiști și drone, a declarat pentru agenția rusă de presă Ria-Novosti un reprezentant al Republicii Populare Luhansk, administrată de separatiști și nerecunoscută.

Se crede că orașul, care avea o populație de aproximativ 100.000 de locuitori înainte de invazie, este aproape de a fi încercuit.

Noi decese de civili au fost raportate atât în orașul Bakhmut, controlat de guvern, după un atac cu rachete asupra unei zone rezidențiale, cât și în Republica Populară Donetsk, nerecunoscută, unde separatiștii spun că un civil a fost ucis și doi au fost răniți în urma bombardamentelor guvernamentale.

Punctul central al războiului s-a mutat în estul Ucrainei luna trecută, după ce Rusia și-a retras trupele din jurul capitalei Kiev.

UPDATE 5: Ambasadorul ucrainean Andriy Melnyk critică Germania pentru interzicerea steagului și simbolurilor ucrainene pe 9 mai, când Rusia celebrează „Ziua Victoriei”.

Andriy Melnyk a declarat pentru RND că interzicerea simbolurilor ucrainene alături de simbolurile imperialiste rusești, cum ar fi litera „Z”, cu ocazia aniversării victoriei celui de-al Doilea Război Mondial, este „o palmă dată Ucrainei”.

UPDATE 4: Casa memorială a filosofului Hryhoriy Skovoroda, din Harkov, a fost distrusă. Din fericire, colecțiile expuse au fost mutate într-un loc sigur înainte de începerea acțiunilor militare în oraș.

UPDATE 3: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Federația Rusă împotriva folosirii armelor nucleare în Ucraina. „Mesajul nostru este clar: utilizarea armelor nucleare va duce la faptul că vor exista doar învinși de toate părțile”, a declarat Stoltenberg într-un interviu acordat ziarului Welt am Sonntag.

El a subliniat că „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu ar trebui să fie purtat niciodată, inclusiv în Rusia”.

Șeful NATO a mai precizat că organizația nu are date care să indice că arsenalul nuclear rusesc a fost adus la un nivel mai ridicat de pregătire după începerea invaziei rusești în Ucraina, în ciuda amenințărilor președintelui rus Vladimir Putin.

Totodată, Stoltenberg s-a pronunțat în favoarea continuării livrărilor de arme către Ucraina. „Pe termen lung, Ucraina nu se poate apăra doar cu arme din epoca sovietică, ci trebuie să treacă la arme occidentale moderne”, a spus el.

Politicianul a spus că alianța se așteaptă la o nouă escaladare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni.

UPDATE 2: Pentru prima dată, armata ucraineană a declarat că forțele rusești au început să arunce în aer poduri pentru a încetini contraofensiva ucraineană în nord-estul țării.

În ultima sa actualizare operațională, Statul Major General a transmis că în zona Tsyrkuny și Rusky Tyshky, la est de Harkov, „ocupanții au aruncat în aer trei poduri pentru a încetini acțiunile de contraofensivă ale Forțelor de Apărare”.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

În ultimele două săptămâni, trupele ucrainene au recucerit o serie de sate la nord și la est de Harkov, ceea ce face mai dificilă utilizarea artileriei rusești împotriva orașului, precum și amenințarea de a bloca liniile de aprovizionare rusești pentru forțele care luptă în Donetsk și Luhansk.

Harkov este aproape de granița cu Rusia și a fost unul dintre primele orașe care au fost atacate atunci când Rusia a invadat orașul.

UPDATE 1: Consiliul de Securitate al ONU a adoptat prima sa declarație privind Ucraina, dar nu folosește cuvintele „război”, „conflict” sau „invazie”. În schimb, reprezentanții organizației își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la menținerea păcii și securității Ucrainei, relatează BBC.

Consiliul de Securitate ONU și-a exprimat „sprijinul ferm” pentru secretarul general Antonio Guterres, în căutarea unei soluții pașnice la „disputa” de 10 săptămâni.

Având drept de veto în Consiliu, Rusia a blocat toate încercările anterioare de a adopta o declarație privind Ucraina.

Știre inițială: Noi eforturi de evacuare a civililor de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol sunt planificate pentru cea de-a 73-a zi de război din Ucraina. Asta după ce, potrivit unui comandant ucrainean din interiorul complexului, forțele rusești au încălcat perimetrul acesteia în timpul săptămânii.

Președintele ucrainean a transmis că lucrează la eforturi diplomatice pentru a salva forțele militare care au rămas în uzina Azovstal. În discursul publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă, Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina a reușit să evacueze femeile și copiii din Azovstal cu ajutorul ONU și al Crucii Roșii.

„Continuăm misiunea de evacuare din Mariupol, respectiv din Azovstal, cu medierea ONU și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Pe parcursul zilei, echipa noastră a organizat operațiuni de salvare pentru peste 40 de civili, toți femei și copii”, a declarat președintele ucrainean.

„Sperăm că în curând vor putea ajunge într-o zonă sigură, după două luni de bombardamente, rămânând sub pământ în adăposturi. De asemenea, lucrăm la opțiuni diplomatice pentru a-i salva pe militarii noștri, care au rămas încă la Azovstal. Sunt implicați mediatori influenți, inclusiv state influente”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că va trimite generatoare suplimentare pentru a ajuta la funcționarea centrelor de ajutorare și a spitalelor ucrainene. De asemenea, autoritățile își vor relaxa regulile privind combustibilii fosili din străinătate, astfel încât guvernul să poată sprijini nevoile de energie și combustibil ale Ucrainei, a transmis Guvernul britanic.

Ambasadoarea britanică la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocată vineri la Ministerul rus de Externe din cauza ultimelor sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni împotriva Companiei de stat de televiziune și radiodifuziune All-Russia, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe.

„Ambasadoarei i s-a vorbit despre caracterul inacceptabil al unor astfel de acțiuni distructive, a căror continuare va duce în mod inevitabil la distrugerea definitivă a legăturilor bilaterale și la deteriorarea relațiilor dintre popoarele Rusiei și Regatului Unit”, se arată într-un comunicat de presă.

Impunerea de sancțiuni împotriva presei ruse „doar pentru că acoperirea și interpretarea evenimentelor care au loc în lume de către acestea nu este în concordanță cu modelele occidentale, confirmă încă o dată în mod clar duplicitatea și cinismul politicienilor britanici, pentru care un astfel de lucru precum libertatea presei nu este altceva decât un instrument pentru rezolvarea problemelor de piață”.

Ministerul a acuzat Marea Britanie și pe oficialii săi că impun sancțiuni și fac declarații cu „amenințări” care sunt „presărate cu minciuni și grosolănii absolute” împotriva Rusiei.

„Partea rusă va continua să răspundă dur și decisiv la toate sancțiunile inițiate de Londra și să ia măsuri de retorsiune”, se mai arată în comunicatul de presă.

Președintele american Joe Biden a anunțat, de asemenea, asistență suplimentară pentru securitatea Ucrainei, cu echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari, inclusiv artilerie și radare.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022