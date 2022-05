A 71-a zi de război. Trădătorul care i-a ajutat pe ruși să intre în Azovstal. Peste 600 ucraineni, morți. Primar spitalizat, după ce adjunctul său a fost răpit. FOTO/UPDATE

UPDATE 29: Cea mai mare termocentrală din Ucraina își oprește activitatea din cauza lipsei de cărbune.

Centrala termoelectrică Zaporizhzhia, de lângă orașul Enerhodar, a încetat să funcționeze deoarece ocupația rusă a orașului Enerhodar și ostilitățile în curs de desfășurare au perturbat aprovizionarea cu cărbune, a declarat primarul din Enerhodar, Dmytro Orlov.

UPDATE 28: Primarul din Chornobaivka, aflat la nord de Herson, a fost spitalizat, iar adjunctul său a fost răpit de ocupanții ruși, au transmis mai multe agenții de presă, după ce, în urmă cu trei zile, forțele rusești au capturat consiliul sătesc, interogându-l și apoi răpindu-l pe viceprimar.

Potrivit autorităților ucrainene, edilul, pe nume Ihor Dudar, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a stat față în față cu rușii, care i-au percheziționat locuința.

UPDATE 27: Ministerul Culturii din Ucraina a anunțat că va elimina literatura de propagandă rusă din bibliotecile ucrainene.

„Ministerul Culturii și Politicii Informaționale al Ucrainei lucrează la eliminarea din fondurile bibliotecilor ucrainene a literaturii rusești de propagandă pentru a o înlocui cu literatură de înaltă calitate în limba ucraineană și cărți ale editorilor ucraineni”, se arată pe site-ul ministerului, potrivit agenției de presă Ria Novosti.

Instituția guvernamentală nu a precizat ce lucrări și autori vor fi retrași din biblioteci.

UPDATE 26: O înregistrare video de 22 de minute filmată de o dronă de supraveghere deasupra orașului ucrainean Popasna a arătat distrugerile impresionante care au fost provocate în așezările din regiunile estice Luhansk și Donetsk.

Materialul oferă, de asemenea, o altă perspectivă asupra importanței dronelor în războiul din perioada modernă, precum și asupra abordării rusești a luptei și a rezistenței de ultimă instanță a unităților ucrainene.

Înregistrarea video realizată cu drona arată că fiecare proprietate din mijlocul orașului este distrusă sau avariată. Cele mai multe par să fi fost lovite de artileria rusă sau de tiruri de rachete.

„Rușii nu distrug doar Popasna. Ei o șterg de pe harta regiunii Luhansk”, a comentat șeful Administrației militare regionale Luhansk, Serhiy Hayday.

Înregistrarea video realizată cu drona a fost postată inițial de un canal pro-rusesc de pe Telegram și pare să fi fost realizată de o dronă militară rusă, care ar fi fost folosită pentru a ajuta infanteria să vâneze ultimii apărători ucraineni din zonă.

CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea videoclipului. Nu se știe exact când a fost filmat, dar în ultimele zile au avut loc lupte intense în Popasna.

UPDATE 25: Kremlinul a negat informațiile potrivit cărora ar fi luat cu asalt oțelăria Azovstal din Mariupol, după ce apărătorii ucraineni au transmis că rușii au invadat uzina și că încearcă să o distrugă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat afirmațiile și a reiterat că luna trecută președintele rus Vladimir Putin a anulat oficial planurile de asalt al oțelăriei și, în schimb, i-a ordonat ministrului său al apărării să sigileze uzina „astfel încât să nu poată ieși nici măcar o muscă”.

UPDATE 24: Rușii au găsit un trădător printre foștii muncitori de la Azovstal, care le-a arătat intrările în rețeaua de tuneluri și acum încearcă să intre în ele, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, Anton Gherashchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

Este vorba despre un fost electrician, a precizat el. Oficialul ucrainean a menționat că principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviev, a sosit miercuri la Mariupol în acest scop.

UPDATE 23: Gigantul rus Gazprom a anunțat că va utiliza capacitatea onshore a gazoductului Nord Stream 2 pentru nevoile interne ale Rusiei.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, compania a precizat că, din cauza faptului că gazoductul nu este utilizat în prezent, a decis să folosească gazul pentru a aproviziona regiunile din nord-vestul Rusiei.

Nord Stream 2 este o conductă de 1.200 km pe sub Marea Baltică, care a fost proiectată pentru a transporta gaz de pe coasta rusă de lângă Sankt Petersburg până la Lubmin, în Germania.

În februarie, Germania a suspendat procesul de acordare a unei licențe de operare pentru gazoductul dintre ea și Rusia, oprind efectiv proiectul până la noi ordine.

UPDATE 22: Detalii suplimentare din Transnistria, care a transmis la începutul acestei săptămâni că a dejucat un atac cu drone despre care spune că a avut originea în Ucraina (Transnistria se învecinează cu Ucraina la vest).

Un nou raport îl citează pe ministrul de externe al Transnistriei, Vitaly Ignatiev, declarând: „Codul roșu crescut de amenințare teroristă rămâne în vigoare. Am reușit să neutralizăm drona care a zburat cu explozibili în direcția centrului de radio și televiziune Mayak. Am redus la minimum această amenințare, dar pericolul atacurilor teroriste rămâne în continuare valabil.

Drona care a fost neutralizată, am reușit să urmărim mișcările acesteia și totul sugerează că a fost lansată de pe teritoriul Ucrainei , la șase kilometri de granița cu Transnistria”.

UPDATE 21: Satele rusești din Belgorod – Zhuravlevka și Nekhoteevka – au fost bombardate de Ucraina, fără a se înregistra victime, a anunțat guvernatorul regional Vyacheslav Gladkov, citat de agenția RIA.

Guvernatorul a spus că „o casă și un garaj au fost distruse în Nekhoteevka. Nu s-au înregistrat victime în rândul populației civile. Bombardamentele continuă”.

Regiunea Belgorod se învecinează cu Ucraina, la nord de Harkov.

UPDATE 20: Agenția rusă de știri RIA raportează că aproape 200.000 de copii din regiunile autoproclamate separatiste din Ucraina – Donetsk și Luhansk – au ajuns în Rusia, începând cu data de 24 februarie până în prezent.

RIA citează un reprezentant al serviciilor de urgență din Rusia care a declarat: „În total, 199.700 de copii au trecut frontiera de stat a Rusiei de la începutul conflictului, dintre care 2.100 în ultima zi”.

Autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că efectuează deportări forțate din estul țării pe teritoriul pe care îl ocupă.

UPDATE 19: Germania se pregătește să furnizeze Ucrainei șapte obuziere blindate Panzerhaubitze 2000, scrie ziarul Die Welt, răspunzând astfel dorințelor explicite ale Kievului de a primi sprijin material sub forma unor sisteme de arme autopropulsate care pot lovi ținte la o distanță de 40 de kilometri.

Livrarea obuzierelor blindate, despre care sursa citată a relatat că se află în prezent în reparații și că nu vor fi gata de livrare până la sfârșitul lunii iunie, se crede că este o decizie politică ce contravine sfatului armatei germane, care a declarat că are nevoie de aceste vehicule armate pentru propriile nevoi.

Doar 40 din cele 119 obuziere Panzerhaubitze 2000 din arsenalul Bundeswehr sunt în prezent pregătite pentru utilizare, potrivit Die Welt.

UPDATE 18: Primele informații referitoare la cele 24 de atacuri lansate de forțele rusești în zonele rezidențiale din regiunea Luhansk, miercuri seară. În urma bombardamentelor, 5 civili și-au pierdut viața, a anunțat guvernatorul regional Serhiy Haidai.

UPDATE 17: Forțele ruse au bombardat o clădire rezidențială din Polohy, un oraș din regiunea Zaporizhzhia, ucigând o femeie din localitate, a anunțat Administrația militară regională Zaporizhzhia, potrivit publicației Kyiv Independent.

UPDATE 16: Colaboraționistul Kirill Stremousov a anunțat închiderea rețelelor sociale în regiunea Herson, în special blocarea Facebook și Instagram, a anunțat agenția de presă Nexta.

UPDATE 15: Forțele armate ucrainene au declarat că soldații ruși se concentrează pe anihilarea unităților ucrainene de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol.

„Ocupanții ruși își concentrează eforturile pe blocarea și încercarea de a distruge unitățile noastre din zona Azovstal. Inamicul a reluat ofensiva cu sprijinul avioanelor pentru a prelua controlul asupra uzinei”, a transmis armata în ultima sa actualizare.

UPDATE 14: Mirosul de sârmă arsă și de cauciuc încă persista în aer în jurul centralei feroviare de la periferia orașului Lviv miercuri dimineață, la câteva ore după ce incendiul a fost stins. Un grup de anchetatori strângea resturi de la rachetele rusești care au lovit acest loc cu o seară înainte. Acum servesc drept dovadă a încercărilor Rusiei de a distruge sistematic infrastructura cheie.

Centrala electrică din Lviv s-a numărat printre cele șase instalații feroviare din centrul și vestul Ucrainei vizate de forțele rusești marți seara, potrivit președintelui Căilor Ferate ucrainene, Olexander Kamyshin.

Loviturile coordonate au întrerupt pentru scurt timp alimentarea cu energie electrică în unele părți ale regiunii și au provocat întârzieri mari la peste 40 de trenuri.

„Au existat, de asemenea, întreruperi la stațiile noastre de pompare, care alimentează orașul cu apă”, a declarat viceprimarul din Lviv, Serhiy Kiral, pentru CNN. El a spus că au fost executate planuri de urgență pentru a se asigura că aprovizionarea cu apă nu a fost afectată de greve.

Atacul de marți marchează cel mai recent dintr-o serie de atacuri recente asupra infrastructurii țării, rețeaua feroviară fiind acum una dintre țintele cheie ale Rusiei. Totuși, calea ferată națională nu a cedat în fața bombardamentelor intense, scrie sursa citată.

UPDATE 13: Peste 600 de ucraineni au fost uciși peste noapte, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Reprezentanții instituției guvernamentale au arătat, într-o postare pe Telegram, că artileria rusă a lovit mai multe posturi și echipamente militare ucrainene în timpul nopții, inclusiv echipamente de aviație de pe aerodromul Kanatovo din regiunea centrală Kirovohrad și un mare depozit de muniție din orașul Mykolaiv, în sudul țării.

UPDATE 12: Cea mai recentă actualizare a informațiilor din partea Ministerului britanic al Apărării se concentrează asupra situației din Belarus, la nord de Ucraina, unde s-a raportat miercuri că au loc exerciții militare la scară largă.

Ministerul Apărării a transmis că forțele terestre belaruse au fost observate desfășurându-se din garnizoane pe teren pentru exerciții și că acest lucru face probabil parte din ciclul de pregătire de iarnă al țării.

Instituția guvernamentală a arătat că Rusia „va încerca probabil să umfle amenințarea reprezentată pentru Ucraina de aceste exerciții pentru a fixa forțele ucrainene din nord” și pentru a le împiedica să fie angajate în bătălia pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Belarus, un aliat de lungă durată al Rusiei, a fost sancționat de Marea Britanie pentru că „a facilitat invazia din interiorul granițelor sale”.

UPDATE 11: Combinatul metalurgic Azovstal a devenit „prioritatea numărul unu” pentru conducerea politică și militară a Ucrainei, a declarat pentru BBC un consilier al ministrului Apărării din această țară. Iuriy Sak a spus că eforturile s-au concentrat pe apărarea vastului complex industrial și pe gestionarea evacuărilor ulterioare.

Azovstal este ultimul punct de rezistență ucraineană în orașul port de importanță strategică Mariupol – care, potrivit lui Sak, a devenit „inima” războiului. Consilierul a recunoscut că situația de la uzină a fost „extrem de dificilă” pentru trupele ucrainene.

Luptătorii ruși au lansat acum o ofensivă terestră, a spus el, după ce anterior s-au concentrat pe bombardamente aeriene și lovituri cu rachete.

„Suntem liniștiți și optimiști. Dar, bineînțeles, avem experiențe negative în ceea ce privește faptul că Rusia nu își respectă angajamentele”, a spus Sak.

UPDATE 10: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut apel la ONU să ajute la salvarea vieților ucrainenilor rămași blocați în combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, care sunt și răniți.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul general Antonio Guterres, Zelensky a mulțumit ONU pentru evacuarea din oțelărie din această săptămână – în urma cărora au fost scăpate peste 100 de persoane -, dar a cerut ONU să „ajute la scoaterea tuturor răniților din Azovstal”.

„Viețile oamenilor care au rămas acolo sunt în pericol”, a spus Zelensky.

Se crede că aproximativ 200 de civili s-ar fi adăpostit în interiorul uzinei, arată ultimele informații.

UPDATE 9: Pentru prima dată, forțele rusești au reușit să pătrundă semnificativ în Azovstal, în Mariupol, și este posibil să opereze în interiorul uzinei siderurgice, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului în cea mai recentă evaluare a situației militare.

Grupul a transmis că apărarea ucraineană a blocat în mare măsură avansurile rusești în estul Ucrainei. Până acum, forțele ucrainene au împiedicat forțele rusești să își unească ofensivele la sud-est de Izyum și la vest de linia de front Donetsk-Luhansk.

În vestul Ucrainei, încercările rusești de a întrerupe transporturile de ajutoare către Ucraina din țările occidentale și de a încetini eforturile de realimentare cu arme s-au dovedit, de asemenea, fără succes, a transmis institutul.

Forțele rusești au intensificat, joi, loviturile aeriene împotriva infrastructurii de transport din apropierea gărilor din Lviv și Transcarpatia, dar în cele din urmă nu au reușit să provoace pagube serioase.

UPDATE 8: Rusia a transmis că forțele sale au exersat miercuri lovituri simulate cu rachete cu capacitate nucleară în enclava vestică Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, de-a lungul coastei baltice.

Rusia a exersat simulări de „lansări electronice” ale unor sisteme mobile de rachete balistice Iskander cu capacitate nucleară, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Forțele rusești au exersat lovituri simple și multiple asupra unor ținte care imitau lansatoare de sisteme de rachete, aerodromuri, infrastructuri protejate, echipamente militare și posturi de comandă ale unui inamic simulat, potrivit AFP.

După efectuarea lansărilor „electronice”, militarii au efectuat o manevră de schimbare a poziției pentru a evita „o eventuală lovitură de ripostă”, a adăugat Ministerul Apărării. Exercițiile ar fi implicat peste 100 de militari.

Rusia a plasat forțele nucleare în stare de alertă maximă la scurt timp după invazia Ucrainei, la 24 februarie, iar președintele rus Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că ar putea desfășura arme nucleare tactice, avertizând asupra unei represalii „fulgerătoare” în cazul în care Occidentul intervine direct în conflictul din Ucraina.

UPDATE 7: Ocupanții ruși au ridicat o statuie în Mariupol, relatează presa rusă.

Anterior, serviciile secrete ucrainene de informații au informat că ocupanții ruși pregătesc o paradă în Mariupol. În acest scop, ei îndepărtează urgent molozul și curăță străzile de cadavre și obuze neexplodate.

UPDATE 6: Un elicopter rusesc a fost scos din râul Dnieper.

UPDATE 5: Momentul în care o rachetă rusească a lovit un pod din Dnipro. S-a întâmplat marți, 3 mai.

Serghei Bratchuk, un purtător de cuvânt al guvernatorului regiunii Odesa, a declarat că ocupanții ruși au tras asupra podului, care a fost deja lovit de două ori de forțele rusești.

UPDATE 4: Noi informații despre victimele atacurilor aeriene rusești asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donetsk. Potrivit presei ucrainene, 25 de persoane au fost rănite, iar 6 dintre ele au avut nevoie de spitalizare.

UPDATE 3: 90% din obuzierele promise de SUA ajung în Ucraina.

Potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării, aproape 90.000 din cele 144.000 de muniții de proiectil promise pentru a fi cuplate cu cele 90 de obuziere primite au sosit în Ucraina.

UPDATE 2: Încă de la primele ore ale dimineții, sună sirenele în Kiev și Harkov, precum și în regiunile Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa și Zaporizhzhia.

UPDATE 1: Statul Major General al Ucrainei a transmis, pe data de 5 mai, că Rusia a pierdut patru UAV-uri, trei rachete și două avioane (aeronave preliminare Su-30) în ultimele 24 de ore.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. În Mariupol, ultimii apărători ucraineni – în număr de aproximativ 200, potrivit ultimelor informații – așteaptă să fie salvați de la moarte. Președintele Volodymyr Zelensky a făcut apel la o încetare a focului prelungită pentru a se asigura că civilii pot fi evacuați în condiții de siguranță.

„Le sunt recunoscător tuturor celor care fac ca operațiunea de evacuare să fie un succes. Negociem și sperăm să continuăm să salvăm oameni din Azovstal, din Mariupol. Mai sunt încă civili, femei, copii. Avem nevoie de o încetare continuă a focului pentru a-i salva”, a declarat Volodymyr Zelensky.

Rusia a transmis că va întrerupe atacul asupra oțelăriei siderurgice Azovstal, unde sunt adăpostiți ultimii civili rămași în viață, pentru trei zile. Se spune că încetarea focului va avea loc începând de astăzi – deși precedentele încetări ale focului în acest război au avut rezultate mixte.

Apărătorii ucraineni au dus „lupte dificile și sângeroase” împotriva trupelor rusești în interiorul oțelăriei, potrivit comandantului soldaților Regimentului Azov din interiorul uzinei Azovstal, locotenent-colonelul Denys Prokopenko.

„De două zile, inamicul a pătruns pe teritoriul uzinei. (…) Sunt mândru de soldații mei care fac eforturi supraomenești pentru a limita asaltul inamicului. Mulțumesc lumii întregi pentru sprijinul extraordinar acordat garnizoanei Mariupol. Situația este extrem de dificilă, dar noi continuăm să îndeplinim ordinul de a menține apărarea”, a transmis comandantul Denys Prokopenko.

Zelensky a declarat că este nevoie de utilaje grele pentru a scoate oamenii din adăposturile subterane, dar acest lucru este imposibil în timpul atacurilor.

Peste 300 de civili au fost evacuați miercuri din Mariupol și din alte părți din sudul Ucrainei, potrivit ONU. Imaginile din satelit, realizate în aceeași zi, arată semne de bombardamente intense la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol.

În timp ce la Mariupol se duc lupte grele, ocupanții ruși concentrându-și eforturile pentru a bloca și a distruge unitățile ucrainene staționate în zona Azovstal, armata ucraineană a recâștigat controlul asupra mai multor așezări din jurul orașelor Mykolayiv și Herson din sudul țării, au transmis oficiali militari.

Datorită acțiunilor reușite ale apărătorilor ucraineni, forțele rusești „au pierdut controlul asupra mai multor așezări de la granița dintre regiunile Mykolayiv și Kherson”, se arată în cel mai recent raport de informații al Statului Major al forțelor armate ucrainene.

În același raport se mai arată că Rusia „provoacă tensiuni” în regiunea transnistreană din Republica Moldova.

În timpul nopții, armata rusă a lansat, de asemenea, un atac de artilerie asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donetsk. Au lovit partea centrală a orașului și cartierele rezidențiale, a spus jurnalistul Denis Kazanskyi, citat de agenția de presă Nexta.

At night, the #Russian military launched an artillery strike on #Kramatorsk , #Donetsk region. They hit the central part of the city and residential neighborhoods, journalist Denis Kazanskyi reports. pic.twitter.com/N8vQEI2u6q

Primarul din Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a raportat că lovituri aeriene rusești au vizat zone rezidențiale din oraș în cursul nopții, avariind cel puțin trei blocuri înalte, o școală și o grădiniță. În urma atacurilor au fost înregistrați 6 răniți.

Forțele ucrainene au respins 11 atacuri rusești în regiunile Donetsk și Luhansk, au transmis oficialii ucraineni.

În altă ordine de idei, un jurnalist ucrainean care s-a înrolat pentru a lupta împotriva invaziei rusă a fost ucis în afara orașului Izyum din nord-estul țării, potrivit informațiilor furnizate de președintele Volodymyr Zelenskiy.

Russians killed another person I knew, another journalist. I met Oleksandr Makhov in Sloviansk several years ago. He was one of the best Ukrainian war reporters. He joined the army after Russian full-scale invasion and was killed in combat near Izium. He was so young. RIP pic.twitter.com/tUxa2h0Un7

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) May 4, 2022