A 58-a zi de război. Noi atacuri în Donbas. Rușii au respins armistițiul de Paște: Vor să ucidă prizonierii. Biserica Sfântul Ocrotitor este în flăcări. FOTO/UPDATE

UPDATE 15: După ce Marea Britanie a hotărât să trimită tancuri Challenger 2 în Polonia pentru a suplini tancurile T-72 din epoca sovietică pe care cea din urmă țară le va trimite în Ucraina, ministerul britanic al Apărării a revenit asupra acestor planuri, precizând că „analizează” posibilitatea de a trimite tancuri în Polonia.

Sunt exact aceleași cuvinte pe care le-a folosit premierul Boris Johnson când a menționat despre planul cu pricina în timpul unei conferințe de presă susținută în această dimineață la New Delhi.

Boris Johnson a adăugat că Marea Britanie „se uită mai mult și la ceea ce putem face pentru a suplini în țări precum Polonia, care ar putea dori să trimită armament mai greu pentru a-i apăra pe ucraineni”.

UPDATE 14: Într-un interviu acordat Ouest-France, președintele Macron a confirmat că Franța va trimite obuziere autopropulsate CAESAR și ATGM Milan în Ucraina. El a spus că Franța va continua „pe această cale”.

UPDATE 13: Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Consiliului European, Charles Michel, că va purta discuții directe cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky doar dacă discuțiile vor avea rezultate concrete.

Putin a declarat că Kievul nu este pregătit să caute soluții reciproc acceptabile și că Ucraina este „inconsecventă” în negocieri.

La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a înmânat Ucrainei documente cheie pentru a duce mai departe discuțiile de pace, iar mingea se află în terenul Ucrainei. Dar Zelensky a declarat ulterior că Ucraina nu a primit niciun document de la Rusia.

UPDATE 12: În orașul ucrainean Gostomel, Biserica Sfântul Ocrotitor este în flăcări.

UPDATE 11: Corpurile a 1.084 de morți au fost găsite în regiunea Kiev, a anunțat șeful poliției regionale, Andrey Nebytov.

Potrivit acestuia, în aproximativ 75% dintre cazuri, cauza decesului este reprezentată de răni prin împușcare.

300 de morți nu au fost încă identificați.

UPDATE 10: Au apărut primele imagini cu avionul de transport militar ucrainean An-26, care s-a prăbușit în districtul Volnyanskiy din regiunea Zaporizhzhya. Avionul efectua un „zbor tehnic”. În urma prăbușirii au existat victime, a declarat administrația militară regională. O persoană a murit și două au fost rănite.

UPDATE 9: Scufundarea navei Moskva este unul dintre evenimentele definitorii ale războiului din Ucraina de până acum. A fost nava amiral a Flotei rusești din Marea Neagră, un crucișător cu rachete cu peste 500 de membri ai echipajului, scufundat de o națiune cu o flotă mult mai mică.

Acum, epava mândriei flotei rusești a fost declarată un element al patrimoniului cultural subacvatic ucrainean. Numărul 2064, mai exact, încadrându-se în categoria echipamentelor științifice sau tehnice rare.

Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Ministerul Apărării a scris: „La 80 de mile de Odesa, celebrul crucișător și cel mai mare obiect scufundat de pe fundul Mării Negre poate fi admirat fără prea multe scufundări!”.

Potrivit televiziunii militare ucrainene, epava se află la o adâncime de aproximativ 45-50 de metri, ultima sa locație cunoscută fiind dezvăluită de britanici.

Scufundarea navei Moskva nu a fost doar o victorie militară, ci și psihologică pentru Ucraina.

Este vorba despre vasul căruia gardienii de frontieră din Insula Șerpilor i-au spus în termeni expliciți, la începutul conflictului, să plece.

S-au produs timbre comemorative speciale pentru a celebra acest eveniment. După scufundarea navei Moskva, oamenii au stat la coadă ore întregi pentru a pune mâna pe un astfel de set.

UPDATE 8: Luptele din Ucraina s-au mutat în est și în sud și, odată cu ele, conversațiile din jurul capitalei Kiev s-au îndreptat către situația din sudul Mariupol și soarta apărătorilor rămași în zonă.

Dar în suburbiile din vestul Kievului, oamenii sunt încă bântuiți de masacrele care au avut loc sub ocupația rusă. Mai mult de o mie de cadavre se află în spate în cele câteva morgi care mai funcționează. Ele sunt stivuite afară, pe jos, și îngrămădite în camioane frigorifice.

Unele sunt încă dezgropate. Joi, într-un cimitir din apropierea suburbiei Irpin, o mamă și copilul ei mic au fost exhumați de poliție, la o lună după ce au fost uciși și arși în mașina lor de soldații ruși și îngropați în grabă de tatăl copilului pe un mic teren gol.

La câțiva metri distanță de mormântul lor superficial, încă se mai puteau vedea urmele de tancuri, acolo unde rușii trecuseră cu mașina prin mijlocul cimitirului, distrugând morminte și pietre funerare pe măsură ce înaintau.

În toată regiunea, oamenii încearcă să-și refacă viețile cu demnitate. Dar se confruntă cu sarcini inimaginabile pentru cei care nu le-au trăit: ajută la exhumarea cadavrelor celor mai apropiați apropiați; caută în biblioteci de imagini macabre un chip pe care îl recunosc; curăță gunoaiele lăsate în urmă de soldații ruși care au locuit în casele lor.

La un moment dat, distrugerile de aici vor fi mai puțin vizibile, dar trauma de a îndeplini aceste sarcini va rămâne.

UPDATE 7: NATO trebuie să evite o confruntare militară directă cu Rusia, care ar putea duce la un al Treilea Război Mondial, a declarat cancelarul german Olaf Scholz într-un interviu acordat publicației germane Der Spiegel, când a fost rugat să comenteze de ce Germania nu a livrat arme grele Ucrainei.

„Nu există o carte de reguli pentru această situație care să stabilească în ce moment suntem considerați parte la războiul din Ucraina”, a spus Scholz în interviul publicat vineri, când a fost întrebat de ce crede că livrarea de tancuri în Ucraina ar putea duce la un război nuclear.

„De aceea, este cu atât mai important să analizăm fiecare pas cu mare atenție și să ne coordonăm îndeaproape unii cu alții”, a spus Scholz, adăugând că evitarea „unei escaladări către NATO este o prioritate absolută pentru mine”.

„Nu trebuie să existe un război nuclear”, a mai spus Scholz. „De aceea nu mă concentrez pe sondaje și nu mă las iritat de apeluri stridente. Consecințele unei erori ar fi dramatice”, a adăugat el.

Scholz se confruntă cu critici din ce în ce mai mari din interiorul și din afara Germaniei pentru presupusa reticență a guvernului său de a livra arme grele, cum ar fi tancuri și obuziere, Ucrainei, în condițiile în care invazia Rusiei a intrat într-o nouă fază, potențial decisivă.

În interviu, Scholz a avertizat că „nu crede că este justificat ca Germania și NATO să devină părți beligerante în Ucraina”.

Scholz a mai spus că nu crede că un embargo asupra gazului rusesc ar pune capăt războiului din Ucraina.

„Nu văd absolut deloc cum un embargo asupra gazelor ar pune capăt războiului. Dacă [președintele rus Vladimir] Putin ar fi fost deschis la argumente economice, nu ar fi început niciodată acest război nebunesc”, a spus el.

„În al doilea rând, vă comportați ca și cum ar fi vorba de bani. Dar este vorba despre evitarea unei crize economice dramatice și despre pierderea a milioane de locuri de muncă și a fabricilor care nu și-ar mai deschide niciodată porțile”, a mai spus el.

Cancelarul german și guvernul său au fost, de asemenea, criticați pentru că nu au renunțat imediat la energia rusească. Scholz a declarat la începutul lunii aprilie că țara sa face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv „foarte curând”.

Scholz a declarat că cel mai important obiectiv în situația actuală este încetarea focului și că trupele rusești trebuie să se retragă. „Trebuie să existe un acord de pace care să permită Ucrainei să se apere în viitor”, a spus el.

UPDATE 6: Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că a „cerut cu insistență” accesul umanitar imediat și o trecere sigură din Mariupol și din alte orașe asediate, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, vineri.

