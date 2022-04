A 58-a zi de război. Biserica Sfântul Ocrotitor este în flăcări. Rusia publică imagini cu lansări de rachete din Marea Neagră. FOTO/UPDATE

UPDATE 30: În Bucha sunt deminate obuze rusești, informează agenția de presă Nexta.

UPDATE 29: O înregistrare video publicată de Ministerul rus al Apărării arată patru rachete de croazieră Kalibr de înaltă precizie lansate împotriva unor „ținte de infrastructură militară” din interiorul Ucrainei.

Ministerul încearcă să arate că, în ciuda scufundării navei amiral de croazieră Moskva săptămâna trecută, flota sa din Marea Neagră are încă capacitatea de a lovi ținte în interiorul țării. Însă tehnologia de precizie nu garantează lovituri de precizie.

Se crede că cele cinci rachete care au lovit luni orașul Lviv din vestul țării au fost, de asemenea, rachete de tip Kalibr. Însă una dintre ele a distrus un atelier de reparații auto, ucigând mai mulți muncitori aflați înăuntru, care își beau cafeaua de dimineață.

Nu se știe unde a aterizat această ultimă serie de atacuri și nici ce victime există.

UPDATE 28: Secretarul general al Națiunilor Unite se va întâlni săptămâna viitoare, marți, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat Kremlinul.

António Guterres va avea, de asemenea, o întâlnire de lucru și un prânz cu ministrul de externe Serghei Lavrov.

Purtătorul de cuvânt asociat al șefului ONU, Eri Kaneko, a declarat că Guterres speră să vorbească despre ce se poate face pentru a aduce pacea în Ucraina în timpul călătoriei sale.

Biroul său este, de asemenea, în contact cu guvernul ucrainean în legătură cu o posibilă vizită, a adăugat Kaneko.

UPDATE 27: Următoarele săptămâni ar putea fi decisive pentru războiul din Ucraina, a declarat un înalt oficial UE, potrivit Reuters. Este posibil a Rusia să își intensifice atacurile militare în estul Ucrainei și de-a lungul coastei țării.

„Acesta nu este un basm cu un final fericit iminent. Cred că este probabil să vedem o creștere foarte semnificativă a intensității atacurilor militare rusești în est, cred că este probabil să vedem o intensificare a atacurilor militare rusești de-a lungul coastei. Cred că vom vedea următoarele două săptămâni ca fiind decisive”, a spus înaltul oficial, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters.

UPDATE 26: Forțele rusești intră în două noi comunități teritoriale din regiunea Herson.

Autoritățile locale din comunitățile Velykolepetyska și Hornostaivska i-au informat pe locuitori că ocupanții ruși ar putea verifica documentele civililor și inspecta gospodăriile.

UPDATE 25: Cel puțin 20 de persoane au fost rănite în regiunea Mykolaiv în ultimele două zile în urma unor atacuri ale trupelor rusești, a declarat, vineri, șefa Consiliului regional Mykolaiv, Hanna Zamazeeva.

„Din fericire, printre victime nu se află copii”, a adăugat ea.

Zamazeeva a precizat că victimele au fost transportate la spitale regionale.

UPDATE 24: Autobuzul de evacuare din orașul Popasna din estul Ucrainei a fost atacat de focuri de armă, spun autoritățile ucrainene.

Trupele rusești au deschis focul asupra unui autobuz de evacuare cu 25 de persoane la bord din orașul Popasna, a declarat șeful administrației militare regionale din Luhansk, Serhiy Haidai.

„Această evacuare a fost specială și extrem de periculoasă. 22 de pasageri erau așezați… un băiat de 25 de ani, care a fost rănit la spate și la picior, și o femeie în vârstă paralizată pe o targă pe podea”, a declarat Haidai.

El a adăugat că o mamă cu un bebeluș au fost, de asemenea, salvați dintr-un adăpost de bombe.

Potrivit lui Haidai, nimeni nu a fost rănit, iar pasagerii sunt acum în siguranță.

UPDATE 23: Armata rusă finalizează identificarea zonelor din estul țării în care va lansa principalele lovituri, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării, potrivit agenției de presă Interfax-Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Oleksandr Motuzyanyk, a declarat în cadrul unui briefing că Ucraina a ajuns la această concluzie în baza „naturii focului forțelor ruse, formațiunile unităților militare… și a atacurilor perpetue în anumite direcții”.

Motuzyanyk a declarat că cea mai intensă activitate rusă a fost observată în direcția Izyum-Barvinkove, în apropiere de Popasna, Severodonetsk, Mariupol și pe drumul Zaporizhzhya-Donetsk.

El a adăugat că în Marea Neagră se află două nave de război rusești capabile să transporte rachete de croazieră Kalibr.

UPDATE 22: Olanda își propune să nu mai cumpere gaze rusești până la sfârșitul anului 2022.

Ministrul olandez al climei și energiei, Rob Jetten, a declarat că guvernul său va cheltui 675 de milioane de dolari pentru a oferi stimulente companiilor pentru a umple instalațiile de stocare a gazelor.

Potrivit Reuters, doar aproximativ 15% din gazul olandez provine din Rusia.

UPDATE 21: Televiziunile de propagandă rusească au început să emită știri în Herson. Au început să funcționeze: Canalul 1, Rusia 1, Rusia 24, NTV și alte canale din platoul Kiselev-Soloviev.

UPDATE 20: Steagurile de ocupație au fost ridicate în „Noua Kakhovka”.

UPDATE 19: Autoritățile din Zhytomyr demontează pe 9 mai tancul sovietic T-34 instalat în Piața Victoriei, a anunțat agenția de presă Nexta.

UPDATE 18: Continuă luptele în împrejurimile uzinei siderurgice Azovstal.

UPDATE 17: Potrivit unui jurnalist BBC, care transmite direct din Donbas, Rusia pare că își intensifică atacurile militare în nordul regiunii.

„În această dimineață am vizitat orașul Lyman, care a fost ținta artileriei și rachetelor rusești în timpul nopții. Au fost mai multe pe parcursul zilei.

Spitalul din Lyman a fost lovit, iar în această dimineață pompierii s-au luptat cu un incendiu. Când am ajuns dimineața, acesta fusese stins. Două rachete zăceau în apropiere, la pământ, cu carcasele lor încă în mare parte intacte, dar cu interiorul golit de explozibil. Se pare că acestea conțineau muniție cu dispersie.

Pe tot parcursul dimineții a fost un ritm constant de bombardament – atât la intrarea, cât și la ieșirea din oraș”, a transmis jurnalistul Jonathan Beale.

Amenințarea loviturilor de artilerie face tot mai dificil și mai periculos tot ce se întâmplă pe linia frontului. Dar forțele rusești au făcut unele progrese lente dinspre nord.

UPDATE 16: Cu câteva luni în urmă, trimiterea de tancuri germane într-o zonă de război ar fi provocat indignarea publicului. Astăzi, cancelarul german Olaf Scholz este atacat dur pentru că pare reticent în a face acest lucru. Aproximativ 55% dintre germani spun că doresc ca armele grele, cum ar fi tancurile, să fie trimise în Ucraina, iar 37% sunt împotrivă.

Politicienii Verzi și FDP din propriul său guvern, precum și adversarii conservatori, îl acuză pe cancelarul SPD de centru-stânga Olaf Scholz că pune frână livrărilor de arme.

Berlinul a livrat mai puține arme decât Marea Britanie și SUA și a fost mai lent în a răspunde solicitărilor. Dar Germania nu este atât de „aberantă” în comparație cu alte țări vest-europene și promite să accelereze ritmul, inclusiv cu armament greu, relatează BBC.

Slovenia va trimite Ucrainei tancuri din epoca sovietică – pe care soldații ucraineni le pot opera și pot fi folosite imediat. În schimb, Berlinul va da Sloveniei tancuri de fabricație germană, care au nevoie de instruire.

De asemenea, Germania îi va instrui pe soldații ucraineni să folosească sistemele de fabricație germană, iar Berlinul va da un miliard de euro Kievului pentru a cumpăra arme.

Argumentul cancelarului potrivit căruia Ucraina are nevoie de tancuri care pot fi folosite imediat este rezonabil. Și din cauza investițiilor scăzute în apărare de zeci de ani, Germania nu are de fapt atât de mult de oferit.

Cancelarul Olaf Scholz nu face parte din aripa tradițional blândă față de Moscova a partidului său. Dar s-ar putea, de asemenea, ca el să aibă ceva emoții gândindu-se la pierderea sprijinului din partea acelor membri ai partidului SPD care încă mai cred că a trimite prea multe arme în Ucraina înseamnă escaladarea războiului, arată sursa citată.

UPDATE 15: După ce Marea Britanie a hotărât să trimită tancuri Challenger 2 în Polonia pentru a suplini tancurile T-72 din epoca sovietică pe care cea din urmă țară le va trimite în Ucraina, ministerul britanic al Apărării a revenit asupra acestor planuri, precizând că „analizează” posibilitatea de a trimite tancuri în Polonia.

Sunt exact aceleași cuvinte pe care le-a folosit premierul Boris Johnson când a menționat despre planul cu pricina în timpul unei conferințe de presă susținută în această dimineață la New Delhi.

Boris Johnson a adăugat că Marea Britanie „se uită mai mult și la ceea ce putem face pentru a suplini în țări precum Polonia, care ar putea dori să trimită armament mai greu pentru a-i apăra pe ucraineni”.

UPDATE 14: Într-un interviu acordat Ouest-France, președintele Macron a confirmat că Franța va trimite obuziere autopropulsate CAESAR și ATGM Milan în Ucraina până la sfârșitul lunii.

„Cred că trebuie să continuăm pe această cale. Întotdeauna cu o linie roșie, care este de a nu intra în cobeligeranță”, a adăugat președintele francez.

Aproximativ 40 de militari ucraineni vor sosi în Franța pentru a fi instruiți cu privire la echipamentele militare, potrivit unui comunicat emis de Palatul Elysée.

Sistemele de arme antitanc MILAN au fost deja livrate, a precizat Elysée.

CAESAR este un sistem de artilerie montat pe camion cu un tun autopropulsat dezvoltat de Nexter Systems.

Potrivit companiei, unitățile CAESAR au fost desfășurate de armata franceză începând din 2009 în diferite țări, inclusiv Afganistan, Liban, Mali și Sahel, Irak și Asia de Est.

„Franța continuă să sprijine militar Ucraina”, a declarat vineri Ministerul francez al Apărării. „Președintele Republicii a decis să livreze mai multe tunuri de artilerie CAESAR și mii de obuze. Suntem alături de poporul ucrainean”.

UPDATE 13: Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Consiliului European, Charles Michel, că va purta discuții directe cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky doar dacă discuțiile vor avea rezultate concrete.

Putin a declarat că Kievul nu este pregătit să caute soluții reciproc acceptabile și că Ucraina este „inconsecventă” în negocieri.

La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a înmânat Ucrainei documente cheie pentru a duce mai departe discuțiile de pace, iar mingea se află în terenul Ucrainei. Dar Zelensky a declarat ulterior că Ucraina nu a primit niciun document de la Rusia.

UPDATE 12: În orașul ucrainean Gostomel, Biserica Sfântul Ocrotitor este în flăcări.

UPDATE 11: Corpurile a 1.084 de morți au fost găsite în regiunea Kiev, a anunțat șeful poliției regionale, Andrey Nebytov.

Potrivit acestuia, în aproximativ 75% dintre cazuri, cauza decesului este reprezentată de răni prin împușcare.

300 de morți nu au fost încă identificați.

UPDATE 10: Au apărut primele imagini cu avionul de transport militar ucrainean An-26, care s-a prăbușit în districtul Volnyanskiy din regiunea Zaporizhzhya. Avionul efectua un „zbor tehnic”. În urma prăbușirii au existat victime, a declarat administrația militară regională. O persoană a murit și două au fost rănite.

UPDATE 9: Scufundarea navei Moskva este unul dintre evenimentele definitorii ale războiului din Ucraina de până acum. A fost nava amiral a Flotei rusești din Marea Neagră, un crucișător cu rachete cu peste 500 de membri ai echipajului, scufundat de o națiune cu o flotă mult mai mică.

Acum, epava mândriei flotei rusești a fost declarată un element al patrimoniului cultural subacvatic ucrainean. Numărul 2064, mai exact, încadrându-se în categoria echipamentelor științifice sau tehnice rare.

Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Ministerul Apărării a scris: „La 80 de mile de Odesa, celebrul crucișător și cel mai mare obiect scufundat de pe fundul Mării Negre poate fi admirat fără prea multe scufundări!”.

Potrivit televiziunii militare ucrainene, epava se află la o adâncime de aproximativ 45-50 de metri, ultima sa locație cunoscută fiind dezvăluită de britanici.

Scufundarea navei Moskva nu a fost doar o victorie militară, ci și psihologică pentru Ucraina.

Este vorba despre vasul căruia gardienii de frontieră din Insula Șerpilor i-au spus în termeni expliciți, la începutul conflictului, să plece.

S-au produs timbre comemorative speciale pentru a celebra acest eveniment. După scufundarea navei Moskva, oamenii au stat la coadă ore întregi pentru a pune mâna pe un astfel de set.

UPDATE 8: Luptele din Ucraina s-au mutat în est și în sud și, odată cu ele, conversațiile din jurul capitalei Kiev s-au îndreptat către situația din sudul Mariupol și soarta apărătorilor rămași în zonă.

Dar în suburbiile din vestul Kievului, oamenii sunt încă bântuiți de masacrele care au avut loc sub ocupația rusă. Mai mult de o mie de cadavre se află în spate în cele câteva morgi care mai funcționează. Ele sunt stivuite afară, pe jos, și îngrămădite în camioane frigorifice.

Unele sunt încă dezgropate. Joi, într-un cimitir din apropierea suburbiei Irpin, o mamă și copilul ei mic au fost exhumați de poliție, la o lună după ce au fost uciși și arși în mașina lor de soldații ruși și îngropați în grabă de tatăl copilului pe un mic teren gol.

La câțiva metri distanță de mormântul lor superficial, încă se mai puteau vedea urmele de tancuri, acolo unde rușii trecuseră cu mașina prin mijlocul cimitirului, distrugând morminte și pietre funerare pe măsură ce înaintau.

În toată regiunea, oamenii încearcă să-și refacă viețile cu demnitate. Dar se confruntă cu sarcini inimaginabile pentru cei care nu le-au trăit: ajută la exhumarea cadavrelor celor mai apropiați apropiați; caută în biblioteci de imagini macabre un chip pe care îl recunosc; curăță gunoaiele lăsate în urmă de soldații ruși care au locuit în casele lor.

La un moment dat, distrugerile de aici vor fi mai puțin vizibile, dar trauma de a îndeplini aceste sarcini va rămâne.

UPDATE 7: NATO trebuie să evite o confruntare militară directă cu Rusia, care ar putea duce la un al Treilea Război Mondial, a declarat cancelarul german Olaf Scholz într-un interviu acordat publicației germane Der Spiegel, când a fost rugat să comenteze de ce Germania nu a livrat arme grele Ucrainei.

„Nu există o carte de reguli pentru această situație care să stabilească în ce moment suntem considerați parte la războiul din Ucraina”, a spus Scholz în interviul publicat vineri, când a fost întrebat de ce crede că livrarea de tancuri în Ucraina ar putea duce la un război nuclear.

„De aceea, este cu atât mai important să analizăm fiecare pas cu mare atenție și să ne coordonăm îndeaproape unii cu alții”, a spus Scholz, adăugând că evitarea „unei escaladări către NATO este o prioritate absolută pentru mine”.

„Nu trebuie să existe un război nuclear”, a mai spus Scholz. „De aceea nu mă concentrez pe sondaje și nu mă las iritat de apeluri stridente. Consecințele unei erori ar fi dramatice”, a adăugat el.

Scholz se confruntă cu critici din ce în ce mai mari din interiorul și din afara Germaniei pentru presupusa reticență a guvernului său de a livra arme grele, cum ar fi tancuri și obuziere, Ucrainei, în condițiile în care invazia Rusiei a intrat într-o nouă fază, potențial decisivă.

În interviu, Scholz a avertizat că „nu crede că este justificat ca Germania și NATO să devină părți beligerante în Ucraina”.

Scholz a mai spus că nu crede că un embargo asupra gazului rusesc ar pune capăt războiului din Ucraina.

„Nu văd absolut deloc cum un embargo asupra gazelor ar pune capăt războiului. Dacă [președintele rus Vladimir] Putin ar fi fost deschis la argumente economice, nu ar fi început niciodată acest război nebunesc”, a spus el.

„În al doilea rând, vă comportați ca și cum ar fi vorba de bani. Dar este vorba despre evitarea unei crize economice dramatice și despre pierderea a milioane de locuri de muncă și a fabricilor care nu și-ar mai deschide niciodată porțile”, a mai spus el.

Cancelarul german și guvernul său au fost, de asemenea, criticați pentru că nu au renunțat imediat la energia rusească. Scholz a declarat la începutul lunii aprilie că țara sa face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv „foarte curând”.

Scholz a declarat că cel mai important obiectiv în situația actuală este încetarea focului și că trupele rusești trebuie să se retragă. „Trebuie să existe un acord de pace care să permită Ucrainei să se apere în viitor”, a spus el.

UPDATE 6: Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că a „cerut cu insistență” accesul umanitar imediat și o trecere sigură din Mariupol și din alte orașe asediate, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, vineri.

