A 28-a zi de război. Consilierul lui Putin a fugit din Rusia. Mariupol continuă să fie atacat de pe mare. Sumy este aproape înconjurat. FOTO/UPDATE

UPDATE 4: Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus, într-o conferință de presă organizată lângă statuia Sfântului Arhanghel Mihail din capitala Ucrainei, că, deși forțele de apărare resping rușii, inamicii continuă să bombardeze orașul.

„Încă sunt multe atacuri dinspre nord şi est de oraşul nostru. În apropiere de Brovarî (periferia de est a Kievului), înspre nord în spatele (comunei) Liutij se desfăşoară o mare bătălie, şi conform informaţiilor din surse oficiale mica localitate Makarov (la vest de Kiev) şi aproape toată localitatea Irpin (nord-vest) se află sub controlul soldaţilor ucraineni.

Mesajul nostru către ruşi: plecaţi din ţara noastră, plecaţi acasă! Nu ştim cât de mult timp va dura (…), ar putea să țină mult acest război. Noi suntem gata să apărăm fiecare clădire, fiecare stradă, fiecare colţ al oraşului nostru. Tot oraşul are acum posturi de luptă”, a declarat primarul Kievului, explicând situația capitalei aflate sub atacurile rușilor.

Vitali Kliciko și-a exprimat teama că inamicii „ar putea lansa atacuri asupra civililor şi distruge toate infrastructurile capitalei Ucrainei”, așa cum se întâmplă în alte regiuni ale țării.

UPDATE 3: Trupele ucrainene contraatacă forțele rusești în unele zone ale țării, existând informații că au câștigat teren la vest de capitala Kiev, potrivit BBC.

UPDATE 2: Potrivit primarului din Irpin, Oleksandr Markushin, forțele rusești au atacat suburbiile Kievului cu bombe cu fosfor în noaptea de 22 martie.

Folosirea unor astfel de arme împotriva civililor este interzisă de Convențiile de la Geneva.

UPDATE 1: Reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin pentru relaţii cu organizaţii internaţionale în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, Anatoli Ciubais, a demisionat din funcția pe care o deținea și a părăsit Rusia.

Oficialul, care deținea cel mai înalt rang din Rusia dintre toți apropiații liderului de la Kremlin, și-a motivat deciziile invocând opoziția sa față de războiul declanșat de Vladimir Putin pe data de 24 februarie în Ucraina.

Surse apropiate situației au transmis, de asemenea, pentru Bloomberg și Reuters că Anatoli Ciubais a demisionat din cauza războiului din Ucraina, a părăsit Rusia și nu are nicio intenție de a se întoarce în regiune.

Anatoli Ciubais are zeci de ani de experiență politică și de afaceri la nivel înalt în Rusia și este considerat principalul arhitect al privatizării Rusiei în anii ’90, în timpul fostului președinte Boris Elțîn. El l-a recomandat pe Vladimir Putin, un fost ofițer KGB, pentru primul său post la Kremlin.

Ulterior, Anatoli Ciubais a devenit șeful companiei rusești de nanotehnologie Rusnano, până când a fost numit în postul de emisar în 2020.

Știre inițială: Se împlinește aproape o lună de la invazia militară a Rusiei în Ucraina. Forțele ucrainene încearcă, de câteva zile, să recupereze teritoriile pe care rușii le-au câștigat, potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării, numind apărarea ucraineană „capabilă și dispusă” să facă acest lucru.

Oficialul a citat exemplele ucrainenilor care au luptat pentru a recuceri Herson, precum și deplasarea forțelor rusești din nord-estul orașului Mykolaiv pentru a fi nevoite să se repoziționeze la sud de oraș, dar a avertizat că SUA nu pot spune dacă aceste mișcări fac parte dintr-un „plan operațional mai mare” al ucrainenilor sau nu.

Iată care este situația războiului din Ucraina, pe 23 martie, ora 16.00! Un convoi de 11 autobuze goale care se îndreptau spre orașul asediat Mariupol pentru a prelua ucrainenii care fugeau a fost rechiziționat de forțele rusești, potrivit guvernului ucrainean. Rușii au condus autobuzele, împreună cu șoferii lor și mai mulți lucrători ai serviciilor de urgență, într-o locație nedeclarată, a transmis guvernul.

Între timp, de pe mare, navele rusești din Marea Azov lovesc orașul Mariupol din sud-estul țării, potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării. Orașul a fost deja supus unui bombardament rusesc continuu cu lansări de rachete cu rază lungă de acțiune și artilerie în afara orașului. Imagini din satelit de la Maxar Technologies arată mai multe incendii și distrugeri în tot orașul, o țintă constantă pentru armata rusă de la începutul conflictului.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022