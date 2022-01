​Europa nulităților și a birocraților – deriziunea unui fals paradis

L-am privit cu drag și admirație pe Daniel Barenboim dirijând pentru a treia oară Concertul de Anul Nou, dar și cu tristețe, când m-am gândit că după ce vor trece cu totul Sărbătorile, y compris Sfântul Ion, va trebui să comit o delațiune… Ca bun european și adept al ”politically correctness-ului” nu m-aș putea suporta să nu scriu un denunț mai marilor U.E.

”Dragă Uniune Europeană ! – am început -, fiindcă nu mă puteam adresa cu Doamnă, sau Domnule, neștiind ce sex și-or fi ales cei cărora mă adresam. Deci, Dragă Uniune Europeană – (Hmmmm. Uniune Europeană e feminin. Dacă această Uniune și-a ales, fără ca eu să știu, sexul masculin, sau neutru?). mai bine: Multiubită și Stimată Uniune Europeană.

Am luat act de îngrozitoarea infamie de a nu scoate încă în afara Legii ”Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker”, al Orchestrei Filarmonice din Viena, care este, așa cum probabil știți, un concert instituționalizat de Adolf Hitler la 10 octombrie 1939, ca o idee a mașinii de propagandă a lui Joseph Goebbels, puțin după izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial . De atunci concertul are loc în fiecare an la Viena, în dimineața zilei de 1 ianuarie.