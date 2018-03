De Ziua Femeii, vedetele TVR au ieşit la Promenadă

“La mulţi ani doamnelor şi domnişoarelor!”, au spus prezentatorii TVR tuturor femeilor care au trecut pragul mall-ului Promenada, la orele amiezii. Pe lângă daruri, prezentatorii Televiziunii Române le-au felicitat pe sărbătorite şi le-au invitat să facă poze împreună.

“Astăzi ne-am întâlnit să celebrăm doamnele şi domnişoarele. Le-am oferit flori, am zâmbit, am împărtăşit impresii despre emisiune, dar şi despre cum ne găseşte primăvara aceasta. Nu sunt promotorul ideii că femeile au nevoie de o zi pe an pentru a fi copleşite de atenţie, ele merită toată aprecierea, respectul şi dragostea noastră în fiecare zi”, a declarat Virgil Ianţu. Pentru câteva ore, gazda “Câştigă România!”, Virgil Ianţu, Bogdan Ghiţulescu, prezentatorul “Sănătate cu de toate”, Andrei Bărbulescu, cel care ne aduce sâmbăta “E vremea ta… să cunoşti lumea”, dar şi artiştii Adrian Enache şi Ovi Jacobsen, gazde ale emisiunii “Duelul pianelor”, au glumit, s-au pozat cu fanii şi au dat autografe. Locul a devenit neîncăpător când Adrian Enache le-a dedicat doamnelor şi domnişoarelor prezente melodia “O singură noapte”, iar când Ovi i s-a alăturat pentru a interpreta împreună “Say You, Say Me”, piesa lui Lionel Richie, momentul a fost imortalizat de zeci de telefoane mobile. “Îi salutăm pe toţi fanii <Duelul pianelor>, dar mai ales pe voi, doamnelor şi domnişoarelor şi vă urăm ca 8 Martie să fie o zi a dragostei şi frumuseţii. Noi credem că Ziua Femeii este în fiecare zi. La mulţi ani!”, au spus artiştii.