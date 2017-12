Zile de Crăciun - lansarea unui volum alcătuit din 12 povestiri și 12 rețete îmbietoare

Intrați în atmosfera Sărbătorilor de iarnă participând la lansarea cărții Zile de Crăciun de Jeanette Winterson, bestseller Humanitas Fiction la Gaudeamus 2017, un volum inedit cu 12 povestiri și 12 rețete îmbietoare pentru cele 12 zile ale Crăciunului





Evenimentul va avea loc joi, 7 decembrie, ora 19.00 la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bld. Regina Elisabeta nr.38). Sunteți așteptați alături de Jeanette Winterson, care va participa via Skype la această întâlnire, Marius Tudosiei, antreprenor, fondatorul proiectelor Băcănia Veche, realizatorul emisiunii Sănătatea în Bucate, Ioana Bâldea Constantinescu, scriitoare și jurnalist cultural, realizatoarea emisiunii Orașul vorbește şi Vali Florescu, traducătoarea volumului. Seara va fi moderată de Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction. În partea a două a evenimentului, publicul este invitat să participe la un recital al celor mai îndrăgite cântece de Crăciun din repertoriul internațional ,care se regăsesc dealtfel și în volumul lansat, interpretate de Viorica Pintilie (voce) și Johnny Bică (pian).

Pentru Jeanette Winterson, una dintre cele mai inventive și mai îndrăznețe voci narative contemporane, Crăciunul e un moment fericit, „celebrarea neprevăzutului“. De aceea îi place să-l întâmpine scriind o poveste. Cele doăusprezece alese aici, de o imaginație debordantă, pline de prospețime și umor, ne oferă un portal către „spiritul Crăciunului“, unde timpul parcă stă în loc, iar magicul pune stăpânire pe lume. Crăciunul e o sărbătoare a intimității, în cadrul căreia orele petrecute alături de persoanele dragi sunt esențiale. Să gătim împreună, ne îndeamnă Jeanette Winterson, savurând cele douăsprezece feluri festive ale căror rețete însoțesc povestirile. Fiecare rețetă tradițională sau nou-inventată pentru Crăciun devine ea însăși un dar și ne readuce în suflet bucuria și speranța că nu suntem și nu vom fi niciodată singuri.

„Îmi place să gătesc, dar prefer să scriu. Poveștile sunt spaţiul în care locuiesc – pentru mine, ele sunt locuri fizice, tridimensionale. Când eram copil și stăteam încuiată în pivniţa cu cărbuni, ispășind diverse păcate, aveam de ales: să număr cărbuni – o activitate limitată. Să-mi spun o poveste – o lume fără limite, cea a imaginaţiei. Scriu pentru că lucrul acesta îmi face o mare plăcere. Să mă așez în faţa unei claviaturi, la care să cânt. Crăciunul aduce cu el o bucurie aparte – de parcă aceste zile sunt menite să te înveselească. E un anotimp al poveștilor, guvernat de Stăpânul Dezordinii generale, care trebuie să fie spiritul ocrotitor al creativităţii, așa cum și este, de altfel, pentru cele douăsprezece zile ale sezonului de Crăciun. Și, în mod ciudat, într-o casă în general nefericită, Crăciunul era totuși un răstimp fericit pentru mine în copilărie. Nu pierdem aceste asocieri; trecutul vine cu noi și, cu puţin noroc, îl reinventăm, ceea ce propun să facem și în cazul Crăciunului. Și totul e o poveste. Poveștile din jurul focului ce arde de Crăciun, ori spuse cu respiraţia aburindă în timpul unei plimbări de iarnă, au un farmec și un mister care fac parte din acest anotimp. Scrisul e o epifanie în sine, în sensul că el dezvăluie ceva neașteptat. Crăciunul, care pare atât de familiar, poate chiar perimat, e o celebrare a întâmplărilor neașteptate. Iată poveștile pe care le-am scris până acum. Sunt douăsprezece, pentru cele douăsprezece zile ale perioadei. Sunt povești cu stafii, intervenţii magice, întâlniri obișnuite ce se dovedesc departe de a fi obișnuite, mici minuni și saluturi adresate luminii renăscute.“ (Jeanette Winterson) Născută în 1959, la Manchester, JEANETTE WINTERSON este crescută de o familie de evangheliști penticostali, în orășelul Accrington din Lancashire. La 15 ani, adolescenta, pe care părinții o destinaseră unei cariere de misionariat în Africa, își părăsește căminul. Pentru a-și putea continua studiile, lucrează ca vânzătoare de înghețată, îngrijitoare într-un ospiciu, asistentă a unui antreprenor de pompe funebre. Este admisă la Colegiul St Catherine din Oxford, unde absolvă cursurile de literatură engleză. Stabilită la Londra, publică în 1985 prima carte, cu o pronunțată tentă autobiografică, Portocalele nu sunt singurele fructe (Oranges Are Not the Only Fruit; Humanitas Fiction, 2008), care îi aduce Whitbread First Novel Award. Romanul Pasiunea (The Passion; Humanitas, 2006) este distins în 1987 cu John Llewelyn Rhys Memorial Prize, iar Sexul cireșilor (Sexing the Cherry, 1989; Humanitas Fiction, 2009), cu E.M. Forster Award. Următoarele romane – printre care Scris pe trup (Written on the Body, 1992; Humanitas Fiction, 2008, 2017), The PowerBook (2000), Lighthousekeeping (2004), aflat în 2005 pe lista scurtă la Commonwealth Writers’ Prize, Stone Gods (2007) și O paranteză în timp (The Gap of Time – Hogarth Shakespeare Project, 2015; Humanitas Fiction, 2016) – confirmă extraordinara originalitate și forța literară ale autoarei. A mai scris nuvele, cărți pentru copii și scenarii de film. În 2011 a publicat o carte de memorii, Why Be Happy When You Could Be Normal. În decembrie 2016 i-a apărut volumul Zile de Crăciun. 12 povestiri și 12 sărbători pentru 12 zile (Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days).

Loading...