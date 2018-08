Zeci de mii de lei pentru „REZISTENȚI”, de la Primăria Capitalei. Anunţ de ultimă oră

După ce Primăria Municipiului București a gândit să-și atragă electoratul cel mai stabil, adică pensionarii, acordându-le diferite favoruri, cum ar fi excursii în Gracia, acum se pregătește o altă acțiune menită să strângă capital de imagine.





Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în București sunt 5 pensionari la 10 salariați, iar dacă considerăm că aceștia reprezintă aproximativ un milion de persoane, este lesne de înțeles interesul Primarului General, Gabriela Firea, pentru acest segment din electorat.

Chiar dacă pe multe drumuri ale Bucureștiului se circulă cu cizme de cauciuc în vreme de ploaie, Primăria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, plăteşte aproape 2 milioane de lei (în jur de 400.000 de euro) pentru organizarea unei tabere pentru 1.000 de pensionari în Grecia în perioada august-octombrie.

Referitor la această mărinimie cu iz electoral, jurnalista Anca Andrei, noul redactor-șef al revistei Capital, a publicat pe pagina sa de Facebook un amplu comentariu:

„Gabriela Firea cheltuieste 400.000 de euro (!!!) pentru excursii in Grecia! Beneficiarii sunt primii 1000 de pensionari care raspund anuntului (nepromovat), adica pensionarii de 50+ de prin partid. Organizatoarea acestor "paranghelii" este Alexandra Dobre (26 de ani), cunoscuta ca secretara lui Oprea. Ea de fapt are de administrat 3,6 milioane de euro, bani alocati doar unor actiuni populiste la supra-pret. Intre timp, noi restul muritorilor putem face sauna ieftina in 41 si yoga in trafic, ca oricum avem timp.

P.S. Am uitat sa precizez pentru pensionarii ce se vor irita la aflarea acestei vesti, ca Halep este de vina”.

Anca Andrei, care anterior a ocupat funcția de redactor-șef al site-ului bugetul.ro. este doctorand al Academiei de Studii Economice. Licențiată în drept și în studii economice, ea a urmat și cursuri la Universitatea din Nancy. Înainte să se ocupe de lansarea și coordonarea site-ului bugetul.ro, Anca Andrei a fost consilier politic în cadrul Parlamentului European.

Cea de-a doua acțiune la care PMB s-a gandit este dedicată tot pensionarilor. Cuplurile care aniversează 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie sunt recompensate de Primăria Capitalei cu o diplomă onorifică și un premiu în bani. Dosarele au început să fie preluate de la 1 iulie.

Potrivit Hotărârii de Consiliu General, prin care s-a aprobat acest proiect, familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie vor primi o diplomă de onoare și un premiu în valoare de 1.000 lei. Familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie primesc o diplomă de onoare și un premiu de 1.500 de lei, în timp ce cuplurile care împlinesc 75 de ani de căsnicie primesc 3.000 de lei și diploma de onoare

