Anunțul făcut de YouTube: ”Gangnam Style” a fost detronat. Acum avem alt lider. VIDEO

YouTube a făcut public topul celor mai vizualizate clipuri video pe care le găzduiește. După ec ani la rând supremația a fost deținută de ”Gangnam Style”, acesta a fost detronat.





Pentru întocmirea unui asemenea clasament, YouTube utilizează o combinaţie de factori, inclusiv măsurarea interacţiunilor utilizatorilor (numărul de vizualizări, share-uri, comentarii, like-uri).

În prezent, videoclipul piesei "Despacito" cântată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, este pe prima poziţie în Topul 10 al celor mai vizualizate clipuri muzicale de pe platforma online Youtube, detronând "Gangnam Style", cântat de Psy, lider al clasamentului în ultimii aproape cinci ani, potrivit Variety.

Pe primul loc în Topul 10 al celor mai vizionate clipuri muzicale, "Despacito" a adunat 4,4 miliarde de vizualizări, în timp ce Ed Sheeran, cu "Shape of You (Official Video)", situat pe locul al doilea, a avut 2,8 miliarde de vizualizări, iar J Balvin şi Willy William, cu "Mi Gente (Official Video)", aflat pe locul al treilea, a avut 1,3 miliarde de vizualizări.

Topul 10 al celor mai virale clipuri pe YouTube în 2017 este condus de "Until We Will Become Dust" (Oyster Masked | The Mask Singer 2), cu 181 de milioane de vizualizări, podiumul fiind completat de "Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography" (Ed Sheeran), cu 118 milioane de vizualizări, respectiv "Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect", cu 93 de milioane de vizualizări. Topul 10 este completat, în ordine, de Darci Lynne "12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017"; Ed Sheeran - "Carpool Karaoke"; Lady Gaga - "Full Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL"; "Inauguration Day" - "A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration"; "Bill Wurtz's history of the entire world, i guess"; "In a Heartbeat - Animated Short Film"; "Children interrupt BBC News interview - BBC News".

