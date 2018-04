Xiaomi Corp. a anunțat intenția de achiziție a GoPro Inc.

Xiaomi Corp. una din cele mai dinamice companii din China și-a anunțat intenția de achiziție a GoPro Inc. Xiaomi Inc este o companie de software și tehnologie cu sediul la Beijing, fiind evaluata la valoarea neta de 6,8 miliarde USD . Xiaomi proiectează, dezvoltă și comercializează smartphone-uri, aplicații mobile, laptop-uri și consumabile electronice avand peste 15.000 angajați.





Valoarea GoPro la bursă a crescut cu 8.8 procente, după ce producătorul de electronice chinez Xiaomi Corp. a anunțat intenția de a negocia achiziția unui pachet de acțiuni ale producatorului de camere. GoPro s-a confruntat cu o scădere considerabilă, de 38%, iar acum orice acțiune este necesară pentru a readuce valoarea companiei pe linia de plutire.

Nick Woodman, CEO GoPro spune că este deschis la negocieri și că, la începutul acestui an, compania a contractat banca de investiții JPMorgan Chase & Co. pentru a oferi consultanță într-o eventuală vânzare.

GoPro a fost evaluată la 10 miliarde de dolari, iar în urma acestei informații capitalizarea pieței a scăzut la aproximativ 761 de milioane de dolari. Compania ar avea posibilitatea să obțină un miliard de dolari, potrivit The Information, care a realizat o analiză pe baza prețului pe care l-a plătit Hewlett Packard pentru Palm în 2010.

GoPro a crescut la 5.30 dolari per acțiune – cea mai mare creștere din 14 februarie, iar joi, 12 aprilie 2018 la Bursa din New York era listată la 5.16 dolari.

Nick Woodman declara la începutul anului: ”Dacă ar exista oportunitatea fuzionării GoPro cu o companie mama mai mare, acest lucru ne-ar ajuta să creștem afacerea și să obținem un ROI (return of investment) mai bun. […] am saluta oportunitatea de a explora o astfel de oportunitate.”

