IMAGINI +18 cu o CÂŞTIGĂTOARE de la X FACTOR. S-a dezbrăcat în faţa producătorilor, iar FILMAREA a ajuns PE INTERNET

Louisa Johnson, câștigătoarea X-Factor din Marea Britanie, a fost surprinsă în ipostaze incediare, aceasta dansând lasciv pe o masă.





Dacă cele mai multe staruri în devenire susțin că videoclipurile sau fotografiile apar fără voia lor, Louisa a decis să împărătșească imaginile incendiare cu fanii ei. Totul a pornit după ce un fan a pus la îndoială curajul tinerei de 20 de ani, notează thesun.co.uk.

“Când am auzit pentru prima oară hitul meu, mi-am rupt hainele de pe mine și am sărit pe masa de consiliu și am început să dansez. Am făcut fiecare mișcare învățate de la Rihanna”, și-a explicat Louisa plăcerea pentru videourile incendiare.

