Vremea. CANICULĂ ISTORICĂ. Se știu zonele în care vor fi și 50 DE GRADE CELSIUS. Breaking news

După toate ploile şi nenorocirile care au fost în ţările scandinave şi Grecia, meteorologii anunţă un val de căldură extrem de mare pentru peninsula iberică în cursul acestei săptămâni, potrivit portalului Severe Weather, care publică hărțile detaliate cu temperaturile prognozate pentru acest final de săptămână. Ţările vizate sunt: Spania (45-40 grade), Italia, Franţa, Portugalia chiar şi Germania, Austria care vor atinge 35 de grade.





Vremea. Cu aproximativ 30-31 ° C la 850 mb (aproximativ 1500 m deasupra nivelului mării), temperaturile de vârf de după-amiază de vineri până duminică se așteaptă acum să ajungă între 45 și 50 ° C într-o zonă largă din vestul și sud-vestul Spaniei și Portugalia centrală. Temperaturile de vârf vineri, 3 august; 44-46 ° C în SW Spania, 45-49 ° C în sud-centrul Portugaliei, notează severe-weathe

Saturday, Aug 4th; 44-47 °C in SW Spain, 47-51 °C in south-central Portugal.

Vremea în Europa. Sunday, Aug 5th; 42-45 °C in SW Spain, 46-50 °C in south-central Portugal.

Cele mai mari temperaturi se vor înregistra în Spania, Portugalia, sudul Franței și Italia, dar nici Germania sau Austria nu vor fi ocolite de temperaturile care vor urca chiar și până la 35 de grade Celsius, valori anormale pentru aceste zone în timpul verii.

Vremea în România. Țara noastră și Republica Moldova vor fi ceva mai ferite de temperaturile de peste 35 de grade, însă valul de căldură se va resimți și aici.

Pentru această săptămână, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat temperaturi maxime de 30 de grade.

Pagina 1 din 1