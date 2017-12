VREMEA. ALERTĂ ANM de ultimă oră. Şoferi, atenţie! Sunt vizate mai MULTE JUDEŢE

Marţi dimineaţă, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de ceaţă pentru judeţele Alba, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna, Braşov şi Mureş.





Tot sub cod galben de ceață se află și județele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi, informează Știri pe surse. În județele menționate, atenționarea meteo este în vigoare până la ora 11:00, interval în care se va semnala ceaţă ce reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Tot izolat se poate forma polei.

Până la ora 8.00, se află sub cod galben de ceaţă alte cinci judeţe: Maramureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Galaţi, mai scrie sursa citată.