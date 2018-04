Voluntariat acasă la baba Lina. Tinerii, chemați să facă curat în curtea și casa unei nonagenare

O acțiune inedită de voluntariat este pusă la cale de niște tinwri timișoreni. Ei cheamă alți tineri să li se alăture pentru a face curat în curte ași casa unei nonagenare dintr-un sat din județul Caraș Severin.





Baba Lina din satul Valeapai are 90 de ani și e aproape imobilizată. O familie de timișoreni s-au gândit să o ajute. ”O mai știți pe baba Lina din Valeapai? Bătrânica aia măruntă care era la pat, căzută, înainte de Paște, când am fost cu pachetele? Noi de când am fost la ea nu am putut sa o uităm. Cu cât am aflat mai multe despre povestea ei, cu atât ne-a rupt inima mai tare. Femeia asta măruntă are aproape 90 de ani și a trăit o viață chinuită, cu o mulțime de necazuri peste care a trecut și a vrut să le uite. Ultima dată când am vizitat-o, era la pat, căzuse în urmă cu câteva zile și nu se mai putea ridica. A fost bucuroasă să ne vadă și să ne primească, așa cum putea. Pentru că nu am putut să rămânem indiferenți ne-am gândit să revenim la baba Lina cu un alt fel de ajutor. Vrem să îi facem o curățenie în cămăruța în care stă și să o văruim, să îi vopsim ferestrele și să îi punem perdele. Să îi dăm așternuturi noi, să îi luminăm un pic locul în care își duce traiul, poate pentru tot restul vieții. Așadar, vineri după-masa, de pe la ora 14.00 suntem la baba Lina la Valeapai. Daca aveți chef să veniți, vă așteptăm cu drag”, au scris, pe Facebook, Nicoleta și Radu Trifan.

