„Şi Voiculescu avea relaţii cu SRI”. Ghiţă a lansat dezvăluirea chiar la Antena 3. Reacţia lui Dan Voiculescu a venit imediat

Sebastian Ghiță a declarat, în direct la Antena 3, că și creatorul Trustului Intact, Dan Voiculescu, ar fi avut o relație apropiată cu Florian Coldea și George Maior, fostul prim adjunct, respectiv fostul director al Serviciului Român de Informaţii.





Deranjat că în platoul Antenei 3 se marşa pe legătura lui cu serviciile secrete, Sebastian Ghiţă a reacţionat: „Imaginile (n.r. cele cu Kovesi acasă la el) vor apărea curând. Şi domnul Voiculescu avea o relaţie de acelaşi tip. Ştiu sigur că el, Coldea, Maior au comunicat, că au vorbit, că s-au întâlnit.

Şi pe Teszári, (n.r. - Zoltán Teszári este un om de afaceri român de etnie maghiară, care controlează compania de comunicații RCS & RDS) Tsezari l-am văzut cu ochii mei în sediile SRI de 100 de ori. Şi Guşă (n.r. - consultantul politic Cozmin Guşă şi unul dintre acţionarii de la Realitatea TV) are relaţii cu SRI”, a spus Ghiță.

Voiculescu neagă tot

Dan Voiculescu a intervenit imeadiat. „De regulă nu intervin în emisiunile Antena 3, dar de data asta este impus. Nu am avut nici o legătură cu Coldea, nu ne-am întâlnit niciodată. Nu îmi place să ma asociez cu ei pentru că sunt responsabili de crime. Am destule dovezi că acești oameni mi-au furat trei ani din viață pe care nu o să îi primesc înapoi. Repet, nu am avut nici un fel de contact cu Coldea, Maior sau Kovesi, sau alți oameni de la SRI”

