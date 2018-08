Vladimir Drăghia a fost trimis în judecată. Regretele pentru ceea ce a făcut sunt tardive

Câștigătorul Exatlonului, Vladimir Draghia, a fost trimis în judecată pentru o faptă pe care a comis-o în urmă cu doi ani. Atunci, el a fost găsit conducând sub influența băuturilor alcoolice la volanul mașinii sale, în stațiunea Mamaia. Potrivit anchetatorilor, în momentul în care polițiștii l-au surprins în această stare, Draghia a devenit recalcitrant.





Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Constanța, pe 8 august a.c.

La data când s-a produs evenimentul, Vladimir Draghia prezenta o alcoolemie de 0,66mg/l alcool pur în aerul expirat, scrie www.replicaonline.ro.

„În urmă cu doi ani și ceva am urcat băut la volan, la mare. M-a prins poliția, am și dosar penal. De atunci nu mai conduc. Dacă mă întrebai atunci, cred că ziceam cu jumătate de gură că îmi pare rău. Acum, că am un copil, mă gândesc serios. Îmi dau seama că dacă ar merge unul pe stradă cu mașina, băut, aș avea o problema destul de mare cu asta. Îmi dau seama că am greșit. Practic, plătesc și acum, pentru că eu nu conduc. Și probabil că nu voi conduce câțiva ani de-acum încolo”, a povestit Vladimir Drăghia, la un moment dat.

