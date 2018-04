LOVITURĂ pentru „DUMNEZEII” de la DNA Ploiești! „Martorii protejați” din dosarul lui Ghiță, luați la puricat. ÎCCJ va sesiza Curtea Constituțională! update

Martorii cu identități protejate, folosiți în multe dosare grele au intrat și ei în vizorul ÎCCJ. Mai exact, Completul de la Curtea Supremă va trimite o sesizare către CCR cu privire la „martorii protejați” din dosarul lui Sebastian Ghiță, informează Antena3. Vlad Cosma s-a prezentat vineri dimineață la ÎCCJ pentru a fi audiat ca martor în acest dosar. Fostul deputat și-a exprimat dorința de ”a fi audiat în calitatea sa reală”. Reamintim că Vlad Cosma a făcut o serie de dezvăluiri despre ”Dumnezeii” de la DNA Ploiești, mai exact despre modul cum erau gestionare unele dosare și despre denunțurile făcute pe bandă rulantă, mai ales în dosarele cu miză.





UPDATE. Judecătorii ÎCCJ au spus, potrivit sursei citate, că nu este posibil ca într-un dosar să fie audiată aceeași persoană care are două identități, pentru că se pune problema când spune adevărul. Avocatul inculpaților a fost de acord cu această sesizare, în timp ce procurorul DNA a refuzat.

„Au fost citați mai mulți martori protejați, cred că cinci sau șase. Întrucât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt și eu unul dintre acești martori protejați. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru că voi constata că aceiași martori falși care au fost folosiți în dosarul meu se vor regăsi și la acest termen. Sunt aceiași martori folosiți de Onea și Negulescu în majoritatea dosarelor penale de la Ploiești.

Cu siguranță veți constata, astăzi, că nu eram singurul martor cu cel puțin două identități. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. Nu mai țin minte numele conspirativ. Știu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul că am avut mai multe identități. Doresc să renunț la această invenție a dlui Onea și a dlui Negulescu și că doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor protejați era o invenție impusă de către procurorii de la Ploiești pentru a putea minți în declarații cum voiau dânșii”, a spus Vlad Cosma, la sosire la ÎCCJ.

