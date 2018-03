Gelu Vișan, ATAC NEMILOS la adresa politicienilor: „Maimuța se zgârmă-n c** până-i dă sângele. Cam așa și ei”

Gelu Vișan lansează un nou atac la adresa celor care instrumentează lupta anticorupție din România. Fostul deputat PMP este de părere că politicieni din țara noastră nu știu să treacă de la socialism la capitalism.





„Dușmanul Poporului: Coruptul. Nu știu foarte bine cine a fost cu ideea declanșării Campaniei împotriva Corupției. Cert este că a venit dinafară, Verhoighen cred a fost primul care a vorbit prin 98, sau mă rog, nici nu mai contează. Nici nu ne dăduseră tuleiele, că am început campania. Era o vorbă: când nu are ce să facă, maimuța se zgârmă-n cur până-i dă sângele. Cam așa și cu politicienii români: fără să aibă habar cum să treacă de la socialism la capitalism, crescuți cu toții în "campaniile agricole de primăvară/toamnă", proaspeți plecați la îmbogățite din funcția publică, dar mai ales văzând o oportunitate în a-și elimina adversarii politici, pentru că ei nu se gândeau că ar putea vreodată să cadă pradă acestei campanii, au plecat la drum. Îl mai țineți minte pe ministrul Mureșan? și Remeș; gata! corupția este la alții; după care au urmat PSD-iști, după care PD-L-iști, iar PSD-iști, etc.

Au mai fost și idealiștii, care credeau că o campanie anticorupție poate elimina corupția. Pentru a nu da exemple discutabile, o să folosesc exemplul meu; văzusem cu ochii mei ce însemna corupția în perioada 96/2000, dar mai ales 2000/2004. Față de acea perioadă, ce a urmat este "0". Toate marile tunuri s-au dat între 96-2004. Restul, "pistol cu apă". Marile privatizări, marile averi, vânzarea a tot ce însemna averea Statului Român, atunci s-a întâmplat.

Exasperat, în campania pentru prezidențialele din 2004, alergam în stânga și dreapta și împărțeam zeci de mii de materiale, cutii "inteligente" de chibrituri, brichete, pixuri, etc, pe care scria mare: "Arde-i pe corupți!". Era perioada în care se striga "La țepe" în Piața Victoriei, iar Vadim striga să-i împuște pe stadioane pe corupți; și lumea aplauda. Zeci de milioane de căsuțe de chibrituri, brichete, pixuri, șorțuri, etc, etc., am mai scris, cumpărate cu milioane și milioane de euro. In idealismul nostru credeam că o campanie scurtă de "luptă" va elimina corupția.

Niciunul, dar niciunul nu a plătit pentru marele jaf din 97-2004. Doar Adrian Năstase, pentru o găinărie forțată la maximum. Iar poporul a strigat: "Ura!!!" Am prins Coruptul, iar 9999 de politicieni și-au râs în barbă și au zis: "Am scăpat!" Condamnarea lui Năstase a fost farsa cea mai mare, minciuna uriașă că dacă condamni pe cineva fără probe sau cu probele la limită te bați cu corupția. Te bați pe dracu! Condamnarea lui Năstase a fost piatra de temelie a construcției Dictaturii Noii Securități în România. Ce a urmat știți: O "Luptă" continuă", în care poporul se mai bucura de un cap care a căzut. "Lupta" a căpătat noi valențe, iar corupția a fost introdusă ca "Amenințare" la adresa Securității Naționale, cea mai mare greșeală a perioadei postedecembriste. Atât le-a trebuit Securiștilor. Au spus: acum este în jurisdicția noastră, este amenințată țara, și, cu scuza "Luptei" cu coruptul, au preluat controlul asupra tuturor instituțiilor statului român. Era gata să băgăm și campaniile de presă ca Vulnerabilitate la adresa Securității! Noroc cu presa că a sărit ca arsă în sus, dar las' că-i arde Koveși acum. Acela a fost momentul. De acolo au plecat protocoalele, de acolo Securitatea și-a găsit Dușmanul pe care-l căuta din '89, de când nu mai avea obiectul muncii: "Coruptul".

Nu mai era era intelectualul, țăranul liber, preotul, politicianul din '40, Legionarul. "Dușmanul Poporului este Coruptul" Un deputat PNL de prin Gorj care s-a umplut de bani din afacerile cu CEO Oltenia, țipă în gura mare la TV că el nu suportă corupții. Pe bune? Deci nu te suporți pe tine însuți? Da, dar el este protejat deocamdată de Securitate, până-i va veni rândul. Lupta Anticorupție are un mare dezavantaj: Face doar tărăboi, douăzeci de ani de tărăboi, timp în care străinii ne-au furat țara aproape cu totul, iar noi am umplut pușcăriile cu oameni condamnați fără dovezi. -Lasă domne' că au făcut ei ceva, au furat ei, nu-i vezi cum s-au îmbogățit, dar tot ce s-a furat în țara asta, cine plătește? Repet, pentru a intra în tărtăcuța tuturor dobitocilor care țipă ca bezmeticii: Nimeni, dar absolut nimeni nu a plătit și nu va plăti, (pentru că a intervenit prescripția) pentru "marele jaf" din '96-2004. Și nici nu are cum plăti, pentru că Jaful a fost organizat de cei care ne-au obligat să privatizăm, adică să distrugem toată economia Românească, iar ceea ce a rămas să le dăm lor pe degeaba: Străinii. Marii câștigători ai "Luptei" pe care tot ei au inventat-o sunt marile companii străine, care au pus mâna pe toată România, pe nimic. A fost prețul plătit pentru a intra în NATO și UE. Iar în tot acest joc, SRI a preluat la propriu controlul întregii Societăți pe care a pus-o pe tavă Occidentului.

