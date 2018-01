Un nou caz de VÂNZARE a VIRGINITĂŢII face înconjurul lumii: Tânăra de18 ani, blondă, frumoasă dar săracă S-A OFERTAT. Clienţii LICITEAZĂ

O tânără de 18 ani - relatează jurnalul britanic The Sun - a pus la licitaţie prima sa noapte de amor pe un site internaţional celebru pentru a-şi putea plăti studiile la Cambridge. Nu ar fi primul caz, dar trebuie să recunoaştem, ne aflăm în faţa unei ştiri la mare căutare: nu toată ziua sunt fete care-şi oferă virginitatea la licitaţie.





Imposibil s-o critici fără să fii considerat intolerant, moralist şi duşman al pieţei libere, care pentru orice fel de marfă se limitează să aplice principiul cererii şi ofertei fără scrupule, cu excepţia fixării preţului (1 milion de euro, deocamdată).

Fata e majoră şi liberă să dispună de propriul corp cum doreşte, chiar dacă va satisface fantezia erotică a vreunui bogătaş. Nu există violenţă, nici presiune psihologică din partea masculului puternic şi prădător, dimpotrivă, este ea cea care se oferă şi care dictează regulile jocului şi dacă nu-i convine primul ofertant, poate renunţa şi să aştepte altul.

Nici măcar nu e vorba de vreun capriciu: în interviu spune că a planificat hotărârea sa de la 16 ani, când a refuzat pierderea virginităţii cu iubitul ei de atunci. Există chiar şi nobilul final care justifică mijloacele: dorinţa de a se înscrie la una din universităţile cele mai prestigioase şi costisitoare de pe planetă, folosind banii câştigaţi pentru a-şi ajuta surioara şi părinţii să-şi cumpere o casă. Se pune totuşi întrebarea: de ce povestea asta lasă cititorului o umbră de tristeţe în suflet? Pentru că asta se observă în toate comentariile la această veste cu tânăra din Italia...

Nicole, manechin cu jumătate de normă, a început să se gândească la educația ei și susține că ar dori să se mute în Marea Britanie, să studieze la Cambridge. "Am vrut o educație bună, așa că am început să caut pe web modalități de finanțare a studiilor mele și am dat peste o serie de anunțuri de licitație și am constatat că erau fete care s-au vândut pentru 3,1 milioane de lire sterline (3,5 milioane de euro) Am hotărât că voi face același lucru când voi împlini vârsta de 18 ani".

"Sper să câștig cât mai mult posibil pentru a-mi finanța studiile, pentru a-mi ajuta sora dar mai ales să le cumpăr părinților o casă".

"Sunt mulți oameni interesați care scriu la agenție, iar cea mai mare ofertă pe care o avem momentan este 1 milion de euro".

Licitația are loc pe site-ul european Elite Models VIP, dar nu trebuie confundată cu agenţia Elite Models din Marea Britanie.

"Virginitatea mea va merge la cel mai mare ofertant, dar dacă nu mă descurc bine cu el, voi putea alege altul". Tânăra Nicole, a recunoscut că este puțin îngrijorată de a face sex pentru prima dată, dar nu pentru că partenerul ei va fi străin, ci: "Știu că doare mult, așa că sunt puțin îngrijorat de asta. Ssper că va merge totul bine, sunt destul de încrezătoare în legătură cu asta"a declarat pentru thesun.co.uk, tânăra italiancă.