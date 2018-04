VIRGINITATEA „vândută” de Alexandra Kefren, UN MIT SPULBERAT! DETALIILE SCANDALOASE din spatele poveștii care a făcut-o CELEBRĂ pe româncă

Cazul Alexandra Kefren, românca devenită celebră după ce, titra presa din întreaga lume, şi-ar fi scos virginitatea la vânzare pe internet, şi ar fi fost şi adjudecată de un om de afaceri din Hong Kong, vine acum cu o variantă care rătoarnă în totalitate întreaga situație. Mai exact, românca susține că întreaga poveste a fost o minciună plănuită până în cele mai mici detalii. Care a fost motivul mitului din spatele unei povești care a făcut-o celebră la acea vreme pe româncă?





Mai exactm Alexandra Kefren a povestit cum a decurs totul. Aceasta a devoalat că a fost abordată pe reţelele de socializare de un site de matrimoniale Cinderella Escorts care i-a propus să joace rolul unei fete care îşi vinde virginitatea, în schimbul unei sume de bani, potrivit informațiilor publicate de target="_blank">dailymail.co.uk. SUMĂ FABULOASĂ obținută de o tânără care și-a vândut virginitatea la o licitație. Cum motivează fata gestul său

Alexandra Kefren a declarat într-un interviu acordat publicaţiei britanice Metro.co.uk că tot ceea ce a trăit a fost o poveste bine plănuită pas cu pas.

Mai exact, românca afirmă că i s-a propus să i se ofere expunere mediatică şi să beneficieze de suport în dezvoltarea unei cariere în modelling. De asemenea, româncei i s-ar fi spus că familia ei din România nu va afla.

Alexandra Kefren susține însă că, în ciuda faptul că i-a oferit expunere mediatică, întreaga experiență a avut și efecte negative. "Este greu pentru mine, am făcut o depresie, am fost la terapie". Site-ul Cinderella Escorts neagă acuzaţiile că licitația a fost falsă, confirmând însă că Alexandra nu s-a întâlnit niciodată cu omul de afaceri din Hong Kong. INCREDIBIL! Virginitate vândută pe internet cu 2.5 milioane de euro

Anul trecut, Alexandra Kefren, 18 ani, a anunţat că găsit un cumparator: un om de afaceri din Hong Kong, care i-ar fi oferit 2,3 milioane de euro în schimbul virginității sale. În realitate, lucurile pare să fi stat diferit.

"Exact la o săptămână după asta cu virginitatea am primit titlul de model internaţional. Ştiu foarte multe limbi străine. O singură dată am apărut la televiziunea din străinătate şi uite câte s-au întâmplat. (...) E superb câte uşi s-au deschis pentru o apariţie în presă. Câştig la o prezentare între 1000 de euro si 5000 de euro. Depinde. Am strâns o sumă considerabilă. Am nişte ţeluri pentru anul acesta. Poate nu fac un milion de euro. Poate chiar 3. Vreau să îmi fac o mică avere pe spatele meu. u nu am primit niciun ban din treaba asta cu virginitatea. (...) Da, eu şi Neli ne căsătorim în vară. L-am întâlnit acum fix trei săptămâni. Nu mai sunt neprihănită. Mi-am pierdut virginitatea cu iubitul meu, Neli", a spus atunci Alexandra Kefren la un post tv.

De unde a plecat întreaga poveste...

Totul a început în 2017, atunci când tânăra a făcut anunțul pe site-ul de escorte care a intermediat tranzacția și a precizat că fericitul cumpărător este un om de afaceri din Hong Kong, scrie realitatea.net.

Alexandra a povestit de ce a luat această decizie uimitoare. "Am vrut să îmi vând virginitatea decât să o fac cadou unui iubit care oricum mă va părăsi mai târziu. Câte fete ar refuza să facă asta, ținând cont că ar putea primi 2,3 milioane de euro în schimb".

Aleexandra a mai spus că familia și prietenii s-au distanțat de ea și au amenințat că o reneagă, dacă merge mai departe cu ideea.

