Viorica Dăncilă, PRINSĂ cu TELEFONUL ÎN... LALELE. Fotografiile care o dau de gol! FOTO ÎN TEXT

Viorica Dăncilă nu i-a răspuns vineri preşedintelui Iohannis care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat că nu a avut telefonul la ea când a participat la un eveniment la Piteşti, iar ulterior l-a sunat ea pe preşedinte. Cine mine, cine spune adevărul? Ei bine, imaginile de la eveniment par să o contrazică pe Dăncilă. Telefonul era tot timpul în mâna ei!





"Da, iniţial nu i-am răspuns, eram la 'Simfonia Lalelelor' (la Piteşti - n.r.). Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul (...) şi pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce este un lucru de normalitate", a arătat Dăncilă.

Reamintim că afirmaţia preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, de joi seara în care face referiri la adoptarea de către Guvern a unui memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentre mutarea efectivă a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a stârnit reacţii în presa din Israel, dar şi la nivel de preşedinţie a României. Mai exact, Klaus Iohannis a declarat că nu a fost în nici un fel consultat cu privire la fondul afirmaţiilor lui Dragnea.

”Ţinând cont de toate aceste aspecte, Preşedintele Klaus Iohannis îndeamnă toţi factorii guvernamentali şi politici la responsabilitate şi discernământ în ceea ce priveşte deciziile majore de politică externă ale României, cu efecte strategice, inclusiv asupra siguranţei naţionale şi a cetăţenilor români. În acest sens, o astfel de decizie trebuie luată numai după consultarea şi cu avizul tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul politicii externe şi al securităţii naţionale, decizia finală aparţinând, din punct de vedere constituţional, Preşedintelui României”, se mai specifică în comunicatul de presă. Iohannis îl contrazice pe Dragnea: „Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim încalcă dreptul internaţional relevant”

Liviu Dragnea, anunț exploziv despre mutarea ambasadei la Ierusalim

Iată ce a declarant joi, la Antena 3, liderul PSD, Liviu Dragnea pe marginea acestui subiect.

”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important.

Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”.

