Viorica Dăncilă, HUIDUITĂ la Constanța: „Nu are ce căuta în fruntea Guvernului. Ar fi trebuit să îi aducem un abecedar”

Premierul Viorica Dăncilă, prezentă la inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța, a fost huiduită de câțiva protestatari care au purtat pancarte pe care au scris "Rușine" sau "Fără penali". Protestatarii au acuzat-o pe Viorica Dăncilă că este "apărătoarea hoților și a corupților".





În jur de 20 de constănțeni, purtând pancarte, au așteptat-o pe prim ministrul Viorica Dăncilă, atât la venire cât și la plecare, în fața Universității Constanța, scandând “Rușine să vă fie!” Un bărbat, indignat de mobilizarea uriașă de forțe de ordine, jandarmi, polițiști, SPP-iști, a declarat, pentru EVZ, că ar fi vrut să intre la evenimentul de inaugurarea a consulatului onorific al Estoniei la Constanța, dar după ce a trecut prin filtre a fost oprit de “acest dispozitiv de intimidare”. O tânără a explica că pe pancarte au scris "He- he", aceasta fiind interjecția cu care reacționează premierul. “Nu are ce căuta în fruntea guvernului. Ar fi trebuit să îi aducem azi un abecedar”.

Iar un alt bărbat a pus pe pancartă 5,4%, care “este ultima realizare a guvernului Dăncilă și reprezintă inflația stabilită de INS pentru luna mai 2018, fiind cea mai mare inflație din 2013, încoace”. Protestatarii au scandat “Demisia!”, strigând “Ați distrus România!”, întrebând-o pe Viorca Dăncilă, în timp ce urca în mașină, la plecare “Unde sunt școlile, spitalele, autostrăzile?” Premierul Viorica Dăncilă a fost acuzată că “ești o marionetă a lui Dragnea și apărătoarea hoților și corupților”.

Cei mai mulți dintre protestatari au scandat “Fără penali”, unii având și liste pe care le ofereau spre completare celor dispuși să semneze. Oficialii prezenți la ceremonia de inaugurare a consulatului onorific al Estoniei la Constanța, inclusiv politicienii, au părăsit universitatea în huduielile protestatarilor. Singurul care a stat de vorbă cu ei, la final, a fost președintele PSD Constanța, Felix Stroe. El s-a adresat unei femei spunându-i “doamna #Rezist, niciun cetățean din guvernul României, sau din cele două camere ale parlamentului, nu se află acolo cu încălcarea legii”, explicând, astfel, de ce nu poate semna lista “fără penali în funcții publice”.

