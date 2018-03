VIOLENȚE în Franța! Jucătorii lui Lille, BĂTUȚI de ultrași | VIDEO

Lille nu a mai gustat victoria din 28 ianuarie, iar după remiza de sâmbătă se află în continuare pe locul 19 în Ligue 1, retrogradabil. Potrivit presei din Hexagon, fanii lui Lille au pregătit acest scenariu încă dinaintea meciului cu Montpellier, iar în timpul jocului trecuseră deja la amenințări: „Ne murdăriți tricoul!”, „Dacă retrogradați, vă retrogradăm și noi pe voi!”. Imediat după fluierul final, cel puțin 100 de fani au năvălit în teren și au agresat câțiva dintre jucători.

Scary moments in Ligue 1 as Lille fans invade the pitch after their relegation-threatened club's 1-1 draw with Montpellier. pic.twitter.com/c3nKTc7FcQ — Goal (@goal) March 10, 2018