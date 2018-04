VIOLENŢĂ EXTREMĂ la Braşov. DOI TINERI AU ZDROBIT UN BĂTRÂN într-un pasaj din oraş. VIDEO ŞOCANT cu bătaia cruntă

Bietul om a fost aşa de bătut, încât a rămas inconştient. Unul dintre ”animale”, că om nu se poate numi, a continuat să îl lovească pe bietul om, în condiţiile în care acesta era inconştient.





Agresorul l-a lovit pe vârstnic cu piciorul peste faţă de câteva ori, în condiţiile în care omul nici nu se mai putea mişca. Pe film se vede un agent de pază care fuge spre cei doi agresori, care la rândul lor o iau la fugă.

Poliţia Braşov a confirmat incidentul. Poliţiştii susţin că cei doi agresori l-ar fi lovit cu atâta bestialitate pe bătrân din cauza unor sume de bani. „Agresiunea a avut loc ieri, în jurul orei 2:40, în pasajul Rainbow, din municipiul Braşov, intrarea dinspre B-dul Victoriei (trecere catre str. M. Kogalniceanu). Doi tineri, unul de 18 ani, din judetul Botosani, celalat de 23 ani, din judetul Buzau, au agresat un barbat de 66 ani din judetul Vrancea.

Cei trei se cunoscusera anterior si ar fi intrat in conflict din cauza unei sume de bani. Cei doi au fost surprinsi de agentul unei societati de paza. Au fost rerinuti de catre politisti pentru 24 de ore, iar ulterior instanta a dispus arestarea preventiva a acestora pentru 30 zile. Ei sunt cercetati in continuare sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire si alte violente, dar si pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

Barbatul a suferit vatamari pentru a caror vindecare personalul medical a apreciat ca ar fi necesare 16 - 18 zile de ingrijiri medicale", a declarat agentul Gabriela Dinu, de la IPJ Brasov..

Pagina 1 din 1