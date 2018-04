„VINOVAT DIN OFICIU”. Fostul șef al ANI, Horia Georgescu ACUZĂ „ANOMALIILE” din MOTIVAREA sentinței. Patru ani de ÎNCHISOARE pentru DELĂSARE

Fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a criticat în termeni foarte duri motivarea deciziei care l-a condamnat la patru ani de închisoare, într-unul din dosarele ANRP. Conform acestuia, termenii în care judecătoarea Curții de Apel Anamaria trancă discută prejucidiul este problematic.





Horia Georgescu a scris, luni seară, un mesaj pe pagina sa personală de Facebook pentru a sublinia aspectele ciudate ale motivării.

„Așa cum anticipam vineri azi am primit motivarea deciziei de condamnare a subsemnatului, emisă de Ana Maria Trancă, fost judecător în cadrul Curții de Apel București, acum detașată la relații cu publicul în CSM. Este o anomalie juridică cum rar am văzut. Sunt “vinovat” de “delăsare” și “ignoranță”, deși nu există prejudiciu, aspect consemnat și de judecător.

Sursa FOTO: Facebook

Printr-o fractură de logică, simpla aprobare prin vot a deciziei este “prejudiciu”, chiar dacă nu a existat nici un impediment juridic sau legal pentru a nu aproba aceste rapoarte. Se reține în motivare că, deși expertiza dispusă chiar de Ana Maria Trancă este pertinentă și situează prețurile în marja prevăzută de Standardele Internaționale de Evaluare raportate la evaluările în cauză votate de mine, acest fapt este “ÎNTÂMPLĂTOR”.

Sursa FOTO: Facebook

Se mai consemnează că sunt imposibil de verificat anumite comparabile alese pentru evaluare. Mai statuează doamna judecător că prejudiciile în cauză constatate de specialiștii DNA nu pot fi reținute, deoarece valorile nu sunt corecte și nici nu sunt probe pertinente, deci s-au ticluit informații și date false.

La începutul procesului, într-o altă încheiere, doamna judecator ne spunea că prejudiciul reținut de specialiștii DNA este “cert”. Pentru asta ne-a ținut arestați preventiv 4 (patru) luni. Nu a mai rămas nimic din acuzația inițială! Nici nu am mai “supraevaluat”, nici nu am mai “încălcat”. Standardele Internaționale de Evaluare și nici măcar nu am “acționat prin înțelegere tacită”, cum susținea DNA. Cu alte cuvinte, și dacă aș fi aprobat, dar și dacă nu aș fi aprobat, tot abuz în serviciu ar fi fost, în viziunea doamnei judecator, adică VINOVAT DIN OFICIU”,a scris Horia Georgescu.

Reamintim că fostul șef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, în februarie 2018 la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul în care DNA i-a pus sub acuzare pentru că au aprobat despăgubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la Instanţa supremă.

„Inculpaţii Ingrid Zaarour, Baciu Remus Virgil, Marko Attila-Gabor, Iuoraş Mihnea-Remus, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Georgescu Horia, Canangiu Constantin-Cătălin şi Nicolescu Theodor Cătălin au fost, în perioada 2008, membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. În acea calitate, cei opt inculpaţi au emis, în cazul a trei dosare (nr.13653/FFCC/2008, nr.26600/CC/2006 şi nr.8745/CC/2006) titluri de despăgubire, pe baza unor rapoarte de evaluare contrare Standardelor Internaţionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piaţă a imobilelor şi contrare prevederilor art.13, art.10 alin.6 şi 7 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. Scopul acelor demersuri a fost supraevaluarea imobilelor menţionate, ceea ce a adus un prejudiciu bugetului de stat şi a asigurat avantaje patrimoniale unor persoane, cesionari ai drepturilor litigioase”, conform DNA.

Pagina 1 din 1