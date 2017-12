Victor Rebengiuc, APEL către Dacian Cioloș: „Sunt sătul de comunism, credeţi-mă, durează de mult...”. Unde a făcut ACTORUL declarația

Actorul Victor Rebengiuc a spus duminică, la o întâlnire cu membrii Platformei România 100, că este nevoie de un partid nou care să fie format din oameni care-şi doresc cinste şi adevăr, explicând că el este unul dintre cei care a prins instalarea comunismului în ţară şi de care este sătul pentru că durează de mult.





”E nevoie de dumneavoastră, e nevoie de un partid care să fie format din oameni care-şi doresc cinste, îşi doresc adevăr, îşi doresc o politică normală în ţara asta. Eu mi-o doresc de foarte multă vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la începerea comunismului în această ţară. Sunt sătul de comunism, credeţi-mă, durează de mult şi cred că în puterea dumneavoastră stă faptul de a putea scăpa de acest comunism”, a arătat Victor Rebengiuc, potrivit România Tv.

„O sa mori spurcat...”. Victor Rebengiuc, ATACAT JOSNIC de un lider PSD El a spus că nu are concepţii politice, ci îşi doreşte doar o ţară în care să trăiască normal. ”Nu sunt un agitator politic şi nu am concepţii politice. Eu am nevoie de o ţară normală, am nevoie să mă simt bine, să ştiu că sunt bine reprezentat în Justiţie, că sunt bine reprezentat în viaţă în general, nu cu şmecherii. În momentul de faţă observăm, comunismul e la el acasă, numai că e un comunism scăpat din laţ. Nu mai e o autoritate care să-I ţină strâns şi să-şi pitească agoniseala furată. În moemntul de faţă sunt deschişi, puţin le pasă. Cine este în Parlament? Ce calitate umană există în Parlament? Ce încredere pot să am eu, un om de aproape 85 de ani, într-un parlamentar care înjură o colegă. Ce încredere pot să am eu în băiatul acela?”, a mai explicat Rebengiuc. ”Sper foarte mult ca dumneavoastră toţi care v-aţi adunat aici să însemnaţi ceva pentru ţara asta şi să faceţi lucrul ăsta din toată inima. Vă urez mult, mult, mult succes”, a conchis actorul, conform News.ro. Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat duminică faptul că din Platforma România 100 se va desprinde în curând un partid politic, despre care a spus că va fi capabil să se prezinte la următoarele alegeri, ”indiferent când vor avea ele loc”, şi care va colabora cu partidele cu care împărtăşeşte aceleaşi valori.

Fost primar PSD, atac la Rebengiuc!

Nicolae Matei, fost primar PSD al Navodariului, a postat în luna octombrie pe pagina de Facebook un comentariu extrem de jignitor la adresa actorului Victor Rebengiuc, după ce acesta a declarat despre Romania de azi că, cităm:„o sa mor tot în comunism, credeam că nu (...) Asta mă enervează cel mai mult: comunismul și PSD-ul”. Reamintim că aceste declarații au fost făcute de actorul Victor Rebengiuc în cadrul întâlnirilor Yorick, desfăşurate la Librăria Humanitas, întâlnire moderată de jurnalista Monica Andronescu, în cadrul căreia V. Rebengiuc a vorbit despre societatea în care trăim, despre bucuria de a fi actor, despre aplaudatul în picioare, despre Reveluţie, dar şi despre ce înseamnă să fii român într-o lume în care clamăm acest sentiment.

În plus, într-o sală arhiplină, artistul a vorbit despre România de azi, despre motivele care l-au făcut să nu accepte să filmeze în „Moromeţii 2” şi despre „generaţia de aur”.„De murit o sa mori spurcat de ce limbi in c*r dai la Sistem”, a comentat Nicolae Matei o stire despre declaratiile lui Rebengiuc, potrivit „De murit o sa mori spurcat de ce limbi in c*r dai la Sistem”, a comentat Nicolae Matei o stire despre declaratiile lui Rebengiuc, potrivit Tomis News.

